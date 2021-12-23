全球電競之都 上海排名第二

上海交通大學12月22日發布「全球電競之都評價報告」。評價發現，洛杉磯和上海已處於全球城市電競發展的第一梯隊，排名全球第二。

香港中通社報導，上海交通大學文化創新與青年發展研究院首席專家徐劍團隊發布了該評價報告。本次評價涵蓋城市電競產業生態、基礎設施、賽事、俱樂部和社會影響力等5項一級指標，全方位展現當前全球主要城市的電競發展狀況及發展趨勢。

本次評價發現，洛杉磯在15個城市中位列第一位，其擁有諸多全球知名電競場館和龐大的電競俱樂部群，在豐富媒體資源的支持下，是目前全球電競發展最好的城市之一。

上海緊隨其後，綜合得分為94.9分，排名第二。作為中國大陸城市電競發展的排頭兵，上海2020年舉辦S10全球總決賽，擁有多元且優質的電競企業，形成完善的產業集群。

法國巴黎、北京和德國柏林分列第3、4、5。報告將15個城市畫分為三個梯隊，洛杉磯、上海位於第一梯隊；巴黎、北京、柏林、亞特蘭大、首爾、西雅圖、杭州、成都、斯德哥爾摩位於第二梯隊；海口、武漢、卡托維茲、西安位於第三梯隊。