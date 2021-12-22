愛奇藝投資新劇擱淺 製片怨：男女主角不體諒、不降片酬

大陸三大影音巨頭之一「愛奇藝」不久前經營狀況亮起紅燈，投資拍攝的多部影視劇也受到影響。由演員劉學義、周潔瓊主演的「劍仙大人的風姿」（簡稱風姿）就是被擱淺的項目之一，日前，「風姿」製片人陳益韜抱怨，如此困難演員也不體諒，男女主角不肯降片酬。

觀察者網「風聞社區」指出，「風姿」原計畫投資人民幣8000萬元（約新台幣3.54億元），在籌備階段已經投入了人民幣2000萬元（約新台幣8840萬元），因項目擱淺，前期投入的2000萬元就徹底打了水漂，轉為負債。

日前，陳益韜接受媒體採訪時表示，「風姿」已經在橫店建組，由於原定的播出平台遭遇經營困難，項目在開機前兩天被叫停。被叫停後，自己也嘗試跟另外一家平台談，平台則希望拍攝周期縮短、演員片酬要按周期結算，但男女主角都不同意。

陳益韜還表示，這部劇其實原本可以在上半年開機，但為了等男主角的檔期才推遲到12月。

他說，如今「風姿」遇到困難，演員卻不願意體諒，依舊要求按照原本的合約執行，按部結算片酬，不肯因為工期縮短而下調。演員不同意，平台方暫時也不想往後推進，項目就此擱置了。

陳益韜還說，「風姿」一劇對於他的公司意義重大，成功的話便有可能躋身大公司，但目前項目被叫停，公司接下來就面臨裁員，原本握有的IP（智慧財產權）和劇本也都無限期暫停開發。

然而，由於陳益韜將矛頭都指向主演，尤其是男主角劉學義，引發劉學義的粉絲不滿。微博上，粉絲不斷強調劉學義對於「風姿」這部劇的重視、推了其他的戲約等，且「風姿」為了等男主到位推遲開機的說法也不屬實；有粉絲說，陳益韜與劉學義並非首次合作，陳益韜曾誇讚劉學義工作敬業，此番撕破臉讓人看不懂，還有粉絲說，陳益韜是「柿子挑軟的捏」，（影音）平台力保男主的話，為什麼他不敢要求平台多撥款呢？

也有大陸網友認為，一榮俱榮、一損俱損，演員及其背後的經紀公司、製作公司、播出平台三方，如果沒有一方肯低頭服軟的話，這個行業的未來只會更加黑暗，越來越多的觀眾會轉身離開；「全員惡人的情況下，沒有誰是白蓮花，現狀是各方自食其果。」