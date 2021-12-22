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陸房企新力控股預告 明年1月到期70億債券可能違約

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
新力控股22日指出，公司一期2.5億美元規模、票面利率8.5%的優先無抵押票據，預計到期日仍未能償付。圖／取自大陸自媒體
新力控股22日指出，公司一期2.5億美元規模、票面利率8.5%的優先無抵押票據，預計到期日仍未能償付。圖／取自大陸自媒體

新的一年即將到來，大陸房企危機還在持續。新力控股22日晚間公告指出，公司一期2.5億美元規模（約新台幣70億元）、票面利率8.5%的優先無抵押票據將於2022年1月24日到期，但公司預計沒有充足的財務資源按期償付該筆債券的本金及最後一期利息，該等款項預計到期日期仍未能償付。

路透報導，公告指出，由於預計未能於到期日期償付款項及發生2022年6月債券交叉違約，倘持有人選擇根據公募債券的條款及條件加速清償，則所有公募債券也可能立即到期及應付。

公開資料顯示，新力控股還有一檔票面利率為10.5%的美元債，規模約2億美元，將於明年6月18日到期。

新力控股在今年中秋假期股價狂瀉近90%，幾乎「一天歸零」，據了解，原因是該公司董事長在債權人溝通群組裡表態無法履約並退群，被市場視為「實質性違約」所致。

新力控股日前首次披露境內債逾期金額達人民幣63.94億元（約新台幣282.61億元），以及2.5億美元的債務違約。

債務

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