GAMECO三期機庫工程完工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

12月21日，一架南方航空公司空客A380客機和一架波音B747貨機同時緩緩滑入廣州飛機維修工程有限公司（以下簡稱「GAMECO」）三期機庫，標誌著該機庫工程如期竣工。

根據中新社報導，GAMECO三期機庫位於一期機庫北側，總占地面積為50482.7平方公尺，總建築面積為98086.7平方公尺，總投資額約為8.86億元人民幣。該工程由維修機庫大廳和三層附樓組成，機庫大廳建築面積約3.4萬平方公尺，總跨度為334公尺，地下室面積約1.5萬平方公尺，包含人防區和設備區。機庫外用於清洗、試車、維修的機坪面積約5.9萬平方公尺。機庫可同時停放6架寬體飛機和5架窄體飛機。

GAMECO三期機庫工程是廣州市重點項目計畫。該工程的完工，是GAMECO乃至南航集團機務系統發展歷程中的又一個里程碑，也標誌著廣州空港經濟區作為大陸重要的航空維修基地的發展功能將進一步強化，南航集團向打造全球飛機維修產業中心發展目標邁進。

作為南航集團主飛機維修基地，GAMECO是目前亞洲規模最大、綜合實力最強飛機維修商（MRO）之一。GAMECO目前已有一期、二期兩個機庫，分別於2004年8月、2013年11月投入使用。 三期機庫落成後，GAMECO定檢生產線總容量將從目前的20條增加至31條，將有效緩解GAMECO機體大修業務寬體維修機位不足的發展瓶頸。

三期機庫自2019年5月23日正式動工，計畫將於2022年1月初正式投入運行。

GAMECO總經理馬克斯（Norbert Marx）表示，計畫將目前分散在一期和二期機庫的飛機客改貨生產線集中到三期機庫。預計到2022年底，將擴展至三條波音737NG、兩條波音767和一條ARJ21客改貨生產線，成為中國機型與生產線最多的飛機客改貨基地。

波音 標誌 建築

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