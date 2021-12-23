廣汽拚自駕出租車明年上線

廣汽集團、文遠知行、如祺出行三方於12月21日簽署戰略合作協議，宣布將於2022年上線自動駕駛出租車。

中新社報導，根據戰略合作協議，三方將基於廣汽集團整車研發和可用於全無人駕駛的全冗餘車輛平台，文遠知行的L4級自動駕駛技術，如祺出行的智慧出行平台和海量數據，共同推進自動駕駛技術迭代和車輛研發、製造，打造具備一流全無人駕駛能力的Robotaxi（自動駕駛出租車）產品，並實現規模化落地。

三方規劃在未來幾年逐步建立起一支自動駕駛出租車隊並實現商業化運營，以粵港澳大灣區為核心向大陸各地輻射。其中，計畫於2022年在如祺出行平台上線Robotaxi運營，為用戶提供自動駕駛出行服務。 在上述合作框架下，三方還達成投資協議，廣汽集團戰略投資文遠知行、文遠知行戰略投資如祺出行。此次文遠知行與如祺出行也開創了全球首例自動駕駛初創企業和出行平台之間的戰略投資合作。

廣汽集團擁有20多年先進製造經驗和成熟、高效的柔性生產線、完善的上下游供應鏈，廣汽星靈電子電氣架構可為全無人駕駛車輛安全運行提供保障。作為全球領先的L4級自動駕駛科技公司，文遠知行自動駕駛路測里程超過800萬公里，有超過兩年Robotaxi運營經驗。

如祺出行則深耕粵港澳大灣區兩年多，在大灣區核心城市的出行用戶滲透率已超過30%，建立完善的服務管控體系，具有通過混合派單模式實現Robotaxi商業化試點基礎。

此次三方簽署戰略合作協議以及資本戰略合作，標誌廣汽集團、文遠知行、如祺出行作為主機廠、自動駕駛科技公司、出行平台成「鐵三角」關係，合力開啟自動駕駛出租車商業化新格局。