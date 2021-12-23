振興鄉村 台青「漳州有好機會」

第二屆海峽青年創新創業高峰論壇在福建漳州長泰縣舉行，台灣上趣團隊執行長張欣頤在論壇上作主旨分享，講述登陸故事與參與福建鄉村振興心得。談及漳州東山縣關帝文化街區營造計畫，她說，「我覺得這是個蠻好的機會，其文化內核能量是非常高的。」

中新社報導，2014年，張欣頤從台灣輔仁大學景觀設計系研究所畢業後，便跟隨台灣文創團隊參與福建美麗鄉村項目，負責空間規劃設計等相關工作。「耕讀李家」是張欣頤和夥伴們在福建的第一個鄉村營造項目。

除了投入鄉村規劃設計，張欣頤團隊還提供台灣大學生實習崗位，促進兩岸青年交流，目前已有30多位台灣學生和設計師到福建駐點工作。

如今，張欣頤的團隊開始著手漳州市東山縣關帝文化街區營造計畫。「當初因為接觸了東山古街跟關帝文化，認識了一些當地的人，所以決定參與這個項目。」張欣頤說。

作為大陸四大關帝廟之一的東山島銅山關帝廟有600多年歷史，是台灣數百座關帝廟的香源祖廟，每年都吸引眾多台灣信眾跨海朝拜。

「到大陸之前認識關帝文化，但是對於東山這個項目是比較空白的。」張欣頤稱，當初還不太知道台灣這麼多關帝廟祖廟在東山。

在張欣頤看來，台灣地方發展的理念強調以人文故事延續空間生命力，營造關帝文化街區可以把這裡的生活跟文化相結合，將引進台灣老街策劃經驗。

近年來，台灣青年建築師和文創團隊從規劃、設計、營造美麗鄉村，到創意、營銷，帶動產業發展，一大批從事建築、文創、農業、旅遊等產業的台灣青年到福建鄉村追夢、築夢、圓夢，為當地農村人居環境改造、傳統村落保護、農村經濟發展注入新的活力。

福建率先推進台灣企業資質和個人職業資格採認，以建築、規劃、文創領域為重點，推動行業標準共通。台灣建築師團隊經備案後即可使用台灣業績、資質在閩承攬業務。

「台灣經驗，大陸實踐。」這是張欣頤團隊的鄉村營造路徑。她表示，希望通過這個項目能帶動信眾參與到關帝文化街區營造項目中。