陸巨型稀土集團 獲國務院批准

此前盛傳中國官方將組建一家稀土巨型集團的方案確定成行！五礦稀土22日公告，大陸國務院已經批准該企業的設立，大陸稀土領域的巨無霸即將誕生。

五礦稀土於22日晚間公告，經國務院國資委研究並報國務院批准，同意中國鋁業集團有限公司、中國五礦、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的「戰略性重組」，新設由國務院國資委控股的新公司。

中鋁集團持有的中國稀有稀土股份有限公司的股權，中國五礦所屬企業持有的五礦稀土股份有限公司、五礦稀土集團有限公司的股權，以及贛州稀土集團有限公司及所屬企業持有的中國南方稀土集團有限公司、江西贛州稀有金屬交易所有限責任公司、贛州中藍稀土新材料科技有限公司的股權整體劃入該新公司。

公告稱，本次重組後，公司控股股東仍為五礦稀土集團有限公司，實際控制人將由中國五礦變更為新公司。

大陸是稀土生產與供應大國，據統計，中國稀土資源儲量目前落在4,400萬噸，在全球佔比為38%。有分析認為，中國稀土集團的誕生將有利陸方未來在稀土定價權上扮演重要角色。