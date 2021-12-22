房地產承壓 大陸富人保值標的轉向精品手表

英媒《金融時報》22日報導，在中國官方大力整頓房地產下，房地產投資者正將注意力轉向精品手表，並視其為更好的保值手段。而美媒「紐約時報」先前也認為瑞士表的未來將在中國大陸。

《金融時報》指出，近幾個月來，隨著富人不再購買更多房產，轉而將多餘的現金花在勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等精品手表上，手表生意開始興隆起來。儘管中國大陸經濟增長放緩，但對名表的購買熱情不減，今年前十個月，大陸瑞士表進口激增40%。

總部設在上海的市場研究公司Daxue Consulting的分析師卡米耶•戈雅克（Camille Gaujacq）表示，房地產行業的低迷使許多人尋求其他投資標的，「精品手表可能是（他們找到的）答案。」

報導還稱，雖然消費需求受到經濟衰退的打擊，但高端手表卻越來越受富人追捧。總部位於香港的「英德知市場諮詢」（CSG Intage）在10月對1500名家庭年收入超人民幣50萬元（約新台幣218萬）的中國成年人進行的調查發現，88%的受訪者計劃在接下來的12個月裡保持或增加在精品手表上的支出。這些手表的平均售價為每個7.67萬元人民幣。

無獨有偶，15日美媒「紐約時報」網站也刊出報導稱，對全力追求增長的瑞士製表商來說，與中國的關係是它們賴以生存的基礎。

紐約時報指出，今年1月到10月，瑞士手表對中國的出口總額達到25億瑞士法郎，年增39.8%，比2019年同期增長55.5%。

此外，根據「德勤」10月發佈的一份瑞士製表行業研究報告顯示，57%的受訪高管預計中國市場將出現強勁增長，其中37%的品牌正在向中國市場大舉投資。

蘇黎世私人銀行兼投資管理集團馮托貝爾的奢侈品分析師讓-菲利普·貝爾奇說，「未來幾年，這都會是機遇最大的增長市場，」「我們可以談論美國和亞洲市場，但就體量與規模而言，在可預見的未來，當然是中國市場。」