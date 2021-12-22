快訊

只剩11.6萬人要考！明年學測報名人數創22年新低

碧潭旅館用地變豪宅疑有官商勾結 新北工務局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房地產承壓 大陸富人保值標的轉向精品手表

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸富人對於精品表的需求提升。圖／本報系資料庫
大陸富人對於精品表的需求提升。圖／本報系資料庫

英媒《金融時報》22日報導，在中國官方大力整頓房地產下，房地產投資者正將注意力轉向精品手表，並視其為更好的保值手段。而美媒「紐約時報」先前也認為瑞士表的未來將在中國大陸。

《金融時報》指出，近幾個月來，隨著富人不再購買更多房產，轉而將多餘的現金花在勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等精品手表上，手表生意開始興隆起來。儘管中國大陸經濟增長放緩，但對名表的購買熱情不減，今年前十個月，大陸瑞士表進口激增40%。

總部設在上海的市場研究公司Daxue Consulting的分析師卡米耶•戈雅克（Camille Gaujacq）表示，房地產行業的低迷使許多人尋求其他投資標的，「精品手表可能是（他們找到的）答案。」

報導還稱，雖然消費需求受到經濟衰退的打擊，但高端手表卻越來越受富人追捧。總部位於香港的「英德知市場諮詢」（CSG Intage）在10月對1500名家庭年收入超人民幣50萬元（約新台幣218萬）的中國成年人進行的調查發現，88%的受訪者計劃在接下來的12個月裡保持或增加在精品手表上的支出。這些手表的平均售價為每個7.67萬元人民幣。

無獨有偶，15日美媒「紐約時報」網站也刊出報導稱，對全力追求增長的瑞士製表商來說，與中國的關係是它們賴以生存的基礎。

紐約時報指出，今年1月到10月，瑞士手表對中國的出口總額達到25億瑞士法郎，年增39.8%，比2019年同期增長55.5%。

此外，根據「德勤」10月發佈的一份瑞士製表行業研究報告顯示，57%的受訪高管預計中國市場將出現強勁增長，其中37%的品牌正在向中國市場大舉投資。

蘇黎世私人銀行兼投資管理集團馮托貝爾的奢侈品分析師讓-菲利普·貝爾奇說，「未來幾年，這都會是機遇最大的增長市場，」「我們可以談論美國和亞洲市場，但就體量與規模而言，在可預見的未來，當然是中國市場。」

紐約時報 房地產 勞力士

延伸閱讀

人民幣或已見頂 明年大陸面臨資本外流考驗

陸涉台學者：大陸促統更加雄心勃勃、自信靈活

大陸年底祭「最後通牒」 多地要求明星主播自查稅

中國房企財務壓力不減 分析：監管與債務夾擊

相關新聞

籌建大型iPhone組裝廠？立訊回應：正核實以公告為准

外媒傳出立訊精密正籌建一個大型蘋果iPhone的組裝工廠，最快明年實現組裝百萬支iPhone的目標，立訊精密證券部人士2...

Intel禁新疆貨 胡錫進批吃飯砸鍋：中國是它最大營收地

美國英特爾（Intel）公司宣布，要確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。大陸環球時報特約評論員胡錫進...

紫光重整計畫「蓄意犯罪」 趙偉國透過外媒喊話告到底

紫光集團董事長趙偉國誓言要對一家神祕基金的收購計畫「告到底」，加劇這家陷入困境晶片製造商90億美元紓困計畫頗不尋常的公開...

英特爾公告拒用新疆產品 陸網友怒灌微博：嫌錢賺太多

儘管大陸已多次強調，所謂新疆存在「強迫勞動」的說法純屬彌天大謊，但美國CPU巨頭英特爾（Intel）在官網發布多語言版本...

浙江上海要求藝人、直播主 年底前補上逃稅款

22日，大陸國家稅務總局上海市稅務局、國家稅務總局浙江省稅務局分別發布通告稱，為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，請此前...

房地產承壓 大陸富人保值標的轉向精品手表

英媒《金融時報》22日報導，在中國官方大力整頓房地產下，房地產投資者正將注意力轉向精品手表，並視其為更好的保值手段。而美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。