野村：陸房企未來仍將面臨嚴峻的財務挑戰

野村證券近期發布報告指出，房地產行業仍然是大陸經濟增長反彈的關鍵，儘管大陸政府日前已為緩解開發商資金鏈緊張做出努力，但預計房地產開發商及其建築合作商未來幾個月仍將面臨愈發嚴重的財務挑戰。

路透引述該報告指出，挑戰主要來自三個方面：第一，是上述企業可能需要在今年農曆年底（2022年1月31日）之前向農民工、建築工人支付共人民幣1.1兆元（約新台幣4.86兆元）的拖欠薪資；第二，地方政府一直在收緊託管銀行帳戶中的預售資金限制；第三，2022年第一季和第二季房企到期的離岸美元債券均將比今年第四季幾乎翻倍。專注於低線城市的房地產開發商面臨困難，因其新房銷售量比一年前減少了一半。

政策對房地產行業近期有所寬鬆，同時中國人民銀行（大陸央行）已下調了存款準備金率，並對一年期LPR（貸款市場報價利率）下調了5個基點，但野村認為，整體經濟尤其是房地產行業最糟糕的時期尚未到來。

野村指出，中國大陸預售資金占新房銷售資金近90%和開發商融資的一半以上，鑒於開發商財務狀況不斷惡化，大陸各地的地方政府最近都收緊了對預售資金的控制，擔心將資金轉移到其他地區償還債務。

該機構並認為，經歷迄今為止離岸市場最嚴重的房地產開發商債券拋售後，大陸開發商在未來兩季離岸債券市場將面臨更大的還款壓力，預計開發商到期離岸美元債金額將從今年第四季的102億美元增加到2022年第一季的198億美元和第二季的185億美元。

在岸市場方面，野村預計，房地產開發商的到期債券可能會從第四季的人民幣1,260億元降至2022年第一季的人民幣840億元和第二季的人民幣910億元，隨後在第三季躍升至人民幣1,380億元。

假設美元兌人民幣目前維持在6.4左右的標準，就意味著，大陸開發商發行的到期債券總額（包括在岸和離岸）將從第四季的人民幣1,910億元增加到第一季的2,100億元和第二季的2,090億元。

房地產相關行業是對大陸經濟貢獻最大的單一行業，今年占GDP的28%，低於2016年35%的近期高峰。根據穆迪的數據指出，這裡面的7%來自房地產行業的直接貢獻、21%來自建築業及機械設備等供應鏈行業的間接貢獻。