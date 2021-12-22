籌建大型iPhone組裝廠？立訊回應：正核實以公告為准

外媒傳出立訊精密正籌建一個大型蘋果iPhone的組裝工廠，最快明年實現組裝百萬支iPhone的目標，立訊精密證券部人士22日回應表示，建廠這件事正在核實，如有需要披露的信息會及時披露，以公司公告為準。

中國證券報報導，立訊精密證券部人士指出，公司和客戶簽訂了保密協定，具體客戶具體產品情況不方便評論。

立訊精密證券部人士表示，關於新建園區消息他個人不太瞭解，建廠這件事，正在向領導核實，如有需要披露的信息會及時披露，以公司公告為準。

日經亞洲評論指出，在蘋果供應鏈中最重要的參與者立訊精密，正在昆山建設一個28.5萬平方公尺的生產園區，總投資人民幣110億元。這個占地面積相當於40個足球場大小的工廠，最早將在明年生產出數百萬支iPhone手機。

知情人士表示，立訊精密這座新製造園區將設39條生產線，以大幅提高iPhone的組裝占比，目標是將iPhone的組裝量從今年的650萬支最快提高至明年的1,200萬到1,500萬支。另外立訊精密還租下並改建一座先前由iPad組裝業者仁寶擁有的鄰近工廠。

不光是説明組裝iPhone13系列，立訊精密的新工廠擔負的數百萬支組裝量中，可能還有新款iPhone SE的份。

該專案規模之大，不僅表明立訊的雄心壯志，也代表蘋果越來越依賴大陸供應商。從長遠來看，這一趨勢可能重塑全球科技供應鏈。

熟悉此事的多個消息來源還指出，另一個正在崛起的大陸高科技公司——聞泰科技，最近進入了蘋果的供應鏈，贏得了製造Mac mini和蘋果電視的訂單。

今年，蘋果還將京東方科技加入新iPhone的高端顯示幕供應商名單。