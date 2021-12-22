鴻海旗下「工業富聯」河南周口廠 二期廠房月底封頂

鴻海擴大蘋果與非蘋智慧手機產能，旗下工業富聯（FII）位在大陸河南周口的二期新廠房12月底封頂，隨即進行內外裝修，明年2月開始安裝機電設備，建成後預計年產值約人民幣51億元（新台幣219.3億元），可提供3萬人就業。

周口廣電融媒體報導，工業富聯副總經理熊毅表示，土建部分目前已完成二層主體結構的施工，預估在今年年底封頂，隨後機電工程將陸續進場，整體二期新廠預計在明年五月完全交付使用。屆時智慧終端機產品結構件全製程（含表面處理）將全數移轉富士康周口二期廠房投入量產及出貨。

眼下正值寒冬時節，走進富士康（周口）科技工業園二期項目建設現場，一台台塔吊有條不紊地調運建築材料，工人師傅加緊進行建設，呈現出一幅熱火朝天的場面。

周口科技工業園二期專案規劃占地815畝，建築面積55萬平方公尺，總投資約人民幣30億元。今年4月底破土動工，在周口高新區及相關部門幫助下，專案克服疫情、汛情等不利因素影響，透過平行施工、周轉材料、一次性投入等手段，加快專案建設進度。

周口科技工業園專案是周口市招大引強，招新引尖的重大專案，主要研發生產手機、平板、音訊穿戴、PC等移動終端產品結構件。今年2月26日正式簽約落戶周口市高新技術產業集聚區。

為服務保障好專案建設，周口高新區成立服務專班、指派副主任陳學磊為企業「首席服務官」，全面協調推進專案建設，陳學磊指出，現在實行倒排工期、掛圖作戰，24小時不間斷的實施工作。

熊毅指出，這就是周口速度、溫度、力度，這也是「富士康速度的體現」，根據工業富聯周口專案投資規劃，周口科技園的定位是以智慧終端機結構件的研發和生產基地，同時可帶動上下游產業鏈聚集，力爭成為周口市開創智慧製造領頭羊，為周口發展創造綜合人民幣百億產值貢獻。