華為開始收取Wi-Fi 6專利費 為海外市場首次

據陸媒「快科技」22日報導，華為在官網宣布與日本Buffalo公司達成了Wi-Fi 6專利許可協議。這意味著華為將開始針對Wi-Fi 6收取專利費用。

根據華為在21日在官網的公告，該合作協議使Buffalo的Wi-Fi設備可以使用華為的Wi-Fi 6標準必要（SEP）協議，Buffalo也加入了全球越來越多使用華為SEP專利的公司行列。

華為表示，與Buffalo的合作是他們在海外達成的第一個Wi-Fi6專利授權合作，強調華為願意將專利授權給同行，歡迎他們使用華為專利技術豐富全球生活。

雖然華為及Buffalo沒有透露具體的許可協議金額，不過繞不過SEP專利，顯然Buffalo需要為這些專利支付一定的費用。

對華為而言，在海外市場上達成第一個Wi-Fi 6專利授權協議有重大意義。有了這個合作案例，接下來會有更多網絡設備公司採用華為專利授權。