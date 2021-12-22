中國移動回A今起申購 發行價247.6元

備受關注的中國移動22日在A股市場進行網上、網下申購，28日刊登發行結果公告，發行價格為每股人民幣57.58元（新台幣247.6元），預計募資人民幣560億元（新台幣2,408億元），將成為近10年來A股最大IPO項目，這也代表大陸三大電信商將在A股聚首。

北京日報報導，中國移動在官網公告指出，本次發行股份數量為8.46億股，約占發行後公司已發行股份總數的比例為3.97%，若「綠鞋」（超額配售選擇權）全額行使，則發行總股數將擴大至9.73億股，約占發行後總股本的4.53%。

根據招股說明書，本次發行募集資金將圍繞「新基建、新要素、新動能」，投入「5G精品網路建設專案」「雲資源新型基礎設施建設項目」「千兆智家建設項目」「智慧中台建設項目」和「新一代資訊技術研發及數智生態建設項目」。

從財務數據來看，中國移動今年前三季淨利潤人民幣872億元，年增6.9%；營收人民幣6,486億元，年增12.9%。

其中個人市場站穩回升，家庭市場、政企市場、新興市場表現優異，實現了雙位數的快速增長。

中國移動預計今年全年營收約人民幣8,448.77億元至8,525.58億元（新台幣3.6兆元到3.7兆元），年增10%至11%；淨利潤約為人民幣1,143.07億元至1,164.64億元（新台幣4,915億元到5,007億元），年增6%至8%。