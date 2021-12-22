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「中國移動」今申購 創A股10年最大IPO

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國移動將在上交所IPO。圖／取自騰訊網
中國移動將在上交所IPO。圖／取自騰訊網

中國大陸三大電信商之一的中國移動，在今年敲定回歸A股IPO後，於22日起進行線上、線下申購。據中國移動凌晨公告，發行價為每股57.58元（人民幣，下同），募資金額最高有望達560億元，上市後公司市值上看1.18兆元（約新台幣5.15兆元）。

根據發行安排，中國移動本次發行股數為8.457億股，約佔發行後公司已發行股份總數的比例為3.97%，發行價每股57.58元，對應的市盈率為12倍，若承銷商行駛超額配售選擇權，發行總股數將擴大至9億7,255.5萬股。

以此換算，中國移動此次IPO募資金額最高約達560億元，成為近10年來規模最大的A股IPO；在此之前，於2010年7月在上交所掛的中國農業銀行，以685.5億元的募資金額，創下史上最高紀錄。

招股書指出，中國移動此次募集資金，將用於投資5G精品網絡、雲資源新型基礎設施、千兆智家、智慧中台、新一代訊息技術研發及數智生態等5大建設項目。

中國移動8月公布A股IPO計畫，擬於上海證券交易所主板上市後，大陸證監會本月13日公告，按法定程序核准中國移動有限公司的首發申請，待企業及其承銷商將與交易所協商確定發行日程，並刊登招股文件。

在此之前，中國聯通、中國電信均已成功上市，若中國移動成功IPO，大陸三大電信商將全面登陸A股市場。

財報顯示，2021年上半年，中國移動營收達4,436億元，淨利潤591億元，按截至2021年6月底12個月的盈利數據計算，中國移動的股東權益報酬率（ROE）高達9.65%，較中國聯通和中國電信分別高出5.34個百分點和2.9個百分點。

中國移動在大陸電信三雄中市占率高居第一，截至2021年6月，其行動客戶數9.46億戶，在大陸市占率達58.42%，5G資費客戶數達2.51億戶，規模全球第一。

不過，招股書也顯示，在營收連續三年成長的同時，中國移動2018年到2020年淨利潤分別為1,166.99億元、1,063.25億元、1,073.87億元，獲利互有增減，由於中國電信8月回A股上市時「破發」的前車之鑑，也讓中國移動IPO案備受關注。

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