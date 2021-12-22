外媒引專家：中國經濟多重壓力 實際增長或僅3%

中國最高領導層承認，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，外媒引述經濟專家說，實施量化寬鬆、增加公共投資和吸引外國投資政策，可減緩宏觀經濟壓力；而回歸親市場經濟的改革道路是擺脫困境的關鍵。

據美國之音報導，分析人士說，中國正在經歷一場緩慢的經濟危機，這可能會破壞政權的穩定，並對全球經濟產生嚴重的負面影響。儘管有許多警告信號，但西方一些分析人士和政策制定者仍然樂觀地認為，中國領導人能夠完成這場管理危機的任務。

報導稱，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員杜斯特伯格（Thomas J. Duesterberg）在《華爾街日報》上撰文指出， 「這種樂觀是錯誤的」。

杜斯特伯格認為，美國及其盟國有許多工具來影響中國經濟，需要權衡嚴重危機的後果，以及中國當前軌跡對美國構成的威脅。美國的政策制定者應該考慮如何最好地利用這些工具，而不是被動地假設中國經濟的快速增長和穩定將會繼續下去。

在12月上旬舉行的中共中央經濟工作會議上，中國最高領導層承認，中國經濟發展正面臨著「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力」。

新華社報導說，在世紀疫情衝擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定的形勢下。中國「既要正視困難，又要堅定信心」。中國將不斷做強經濟基礎，增強科技創新能力，堅持多邊主義，主動對標高標準國際經貿規則，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

分析人士認為，中國當前的經濟需要更多的政策支持，以避免明年更嚴重的衰退。那麼政府必須採取什麼樣的政策或措施來解決這些問題呢？

華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）中國經濟資深研究員史劍道（Derek Scissors）認為，面對當前的經濟困境，中國有兩種政策選擇。

史劍道說，中國的一個選擇是，對即使是小規模的病例爆發，也採取非常低的容忍度。正如中國一直以來所實施的對疫情的零容忍政策那樣。一開始時，官方媒體會說封城關門不會造成經濟混亂；而事實證明，這種做法對於消費者的需求和期望，以及產業鏈等方面都是錯誤的做法。

史劍道所說的第二種選擇是，正確的做法是允許房地產市場的調整。然而，由於中國的房地產行業，長期以來被允許和放縱而變得對經濟如此之重要，使得房地產業的調整，不可避免地會拖累整體的經濟增長。

史劍道說：「而在所有這一切的背後漸漸凸顯出的問題，是中國對實行親市場經濟改革的拒絕；例如對於農村土地權方面的改革。回歸親市場經濟的改革，將是對疫情和房地產疲軟的有力回應。但是中國這樣做的可能性極小。」

美國馬里蘭羅耀拉大學（Loyola University Maryland）商學院副院長丁弘彬認為，中國經濟當前所面臨的「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」所謂三重壓力，基本上都是關於有效需求的下降的宏觀經濟壓力。其表現是，當消費者對經濟的未來沒有信心時，他們便不太可能願意多花錢。

丁弘彬說，量化寬鬆（QE）、增加公共投資和吸引外國投資等政策，是解決需求下降問題的常見對策；然而，中國政府對這三套政策工具的使用可能會更加謹慎。

他說：「在不久的將來，我們可能會看到，這三種工具在特定行業或地理區域中的應用。例如，鑑於新船隻非常強烈的需求量，造船業可能會成為一個容易獲得信貸額度和更多投資的行業。」

北京的經濟工作會議召開後，分析人士預期中國明年的實際經濟增速可能在5.5%左右；而中國政府可能會將增長目標設定在5%以上。

路透援引摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強的話說： 「預計明年中國政府的增速目標在5至6%，而且在換屆之年可能努力超越目標。」

丁弘彬表示，中國經濟的增長速度，與以往相比將會放緩。從整體上來看，將看到更多的所謂「國進民退」發生；而私營企業也可能面臨反壟斷調查的更大壓力。「反壟斷可成為一種非常強大的政策工具，將高度集中的資產和財富重新分配給更廣泛人群。如果2022年在中國看到更多針對大型私營公司的反壟斷調查案件，不會感到驚訝。」

至於中國未來經濟增長的預期，史劍道認為，對中國的經濟增長的預期要從兩個方面來分析，中國政府說的什麼和實際上發生了什麼。 「中國可能會說其國民生產總值（GDP）將增長5%，因為這是與其過去所做的聲明一致，也是因為中國不會允許報告任何不穩定性。」

在史劍道看來，中國經濟真正的增長，將取決於疫情的蔓延情況，以及中國是否願意允許保持房地產市場持續疲軟。如果中國選擇干預以提振房地產市場，或者如果疫情在年內持續消退，官方數字將是準確的。他說：「如果這兩件事都不發生，那麼中國的GDP增長率將會是接近3%。」