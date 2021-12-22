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網控不可壞壞！王世堅道歉了「該罰就罰」 交警：將開罰單

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浙江上海要求藝人、直播主 年底前補上逃稅款

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸「帶貨一姐」薇婭涉嫌偷稅逃稅被罰逾13億元人民幣。 （香港文匯網）
大陸「帶貨一姐」薇婭涉嫌偷稅逃稅被罰逾13億元人民幣。 （香港文匯網）

22日，大陸國家稅務總局上海市稅務局、國家稅務總局浙江省稅務局分別發布通告稱，為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，請此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網路主播等，抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於2021年底前，向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。

通知稱，對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。

據香港文匯網，通告指出，依法納稅是每一個公民應盡的義務。明星藝人、網路主播等社會公眾人物，更要嚴格遵守稅法規定。一直以來，稅務部門堅持依法依規，持續加強稅收服務和監管工作。

通知透露，今年9月，大陸國家稅務總局辦公廳印發有關通知後，許多明星藝人、網路主播納稅人主動聯繫稅務部門進行了自查補稅。對個別存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經提醒、督促、警告後仍拒不配合整改的，稅務部門依法開展稅務稽查，選擇部分情節嚴重的重點案件進行了公開曝光。

報導稱，大陸「帶貨一姐」網路主播黃薇（網名薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元人民幣，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

11月22日，另有兩位主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）因偷逃稅款，被依法追繳稅款、加收滯納金並處1倍罰款分別計6,555.31萬元人民幣，和2,767.25萬元。當時，根據大陸國家稅務局通報，部門通過稅收大數據分析，還發現其他個別網路主播在文娛領域稅收綜合治理中自查自糾不到位，存在涉嫌偷逃稅行為。

逃漏稅 直播主

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