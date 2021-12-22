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包頭稀土論壇 簽約總額207億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第十三屆中國包頭．稀土產業論壇20日在此間舉行，當天在該論壇上，包頭稀土高新區管委會等單位與各企業現場簽約各類稀土產業項目54個，總投資207.4億元（人民幣，下同）。

中新社報導，主題為「聚力產業高水平創新，賦能稀土高質量發展」的該論壇，邀請包括中國工程院院士干勇、黃小衛，著名經濟學家溫元凱等人在內的眾多行業領域權威專家學者參會。　

近年來，包頭市稀土企業發展速度迅猛，已在中國稀土產業領域形成足够大的影響力。官方介紹，目前，包頭市稀土企業達到141戶，其中規模以上企業47戶，具備4.2萬噸的稀土金屬生產能力，能够生產鑭、鈰等稀土（高純）金屬，產量居大陸全國第一；擁有5.6萬噸的磁性材料生產能力，構建了燒結磁體、粘結磁體和釤鈷永磁多元化發展的產業格局。 　　

公開資料顯示，包頭市稀土資源儲量豐富，白雲鄂博礦是全球最大的稀土礦，已探明稀土資源儲量4350萬噸，占全國總量的83.7%、占全球總量的37.8%，是世界少有的全稀土元素礦。

稀土 人民幣 院士

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