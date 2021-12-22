高科技50強企業 京廣占6成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

德勤21日在北京發布「2021德勤中國高科技高成長50強及明日之星項目研究報告」。報告顯示，今年中國50強企業的過去3年累計營收增長率均值較上期報告有所提升。分地域看，來自北京、廣州的企業合計占比超過60%。

中新社報導，德勤高科技高成長評選項目已在全球數十個國家和地區舉辦26年，在中國連續舉辦16年。本期報告顯示，今年中國高科技高成長50強企業過去3年累計營收增長率均值為2797%，較去年的2406%有所回升，前五名企業的3年增長率均超過100倍。從地域分布看，北京和廣州占比最多，分別為32%和30%，來自武漢及香港的上榜企業有所增加。 　　

從行業分布看，互聯網、軟件、硬件和生命科學位居前四位，分別占比28%、26%、16%、14%。其中，硬件行業發展迅速，占比較上年提升10個百分點。

報告分析稱，非實體經濟向實體經濟轉化成為本期中國高科技高成長50強榜單的一大新趨勢。金融科技服務、純互聯網信息技術服務等非實體經濟行業企業數量明顯下降，生物健康、SaaS軟件等與實體經濟相關的行業明顯增長。與此同時，前沿技術正向實體應用延伸，實體經濟高端設備製造業企業增多。 　　

在聚焦初創期或成長早期企業的「中國明日之星」榜單中，50家企業主要分布北京、上海、深圳、杭州、廣州五座城市，上榜企業中有8家獨角獸企業。北京良好的科技金融環境以及豐富人才儲備促使「明日之星」不斷湧現，共24家企業上榜。在行業分布方面，軟件占比最大（44%），其次是生命科學行業（20%）、硬件（12%）以及互聯網（12%）。

實體經濟 北京

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