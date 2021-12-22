陸打炒房 明年起法拍房納限購

聯合報 / 記者黃雅慧／綜合報導
大陸官方發布新規表示，司法拍賣房產活動遵循房產所在地限購政策。（新浪微博）
大陸官方發布新規表示，司法拍賣房產活動遵循房產所在地限購政策。（新浪微博）

中國最高人民法院19日發布「關於人民法院司法拍賣房產競買人資格若干問題的規定」，指出自2022年1月1日起，司法拍賣房產活動遵循房產所在地限購政策，發布的拍賣公告載明競買人必須具備購房資格。

據發布，法院在司法拍賣房產成交後，應當審核購房人提交的購房資格證明文件，資格不符的法院不予出具拍賣成交裁定書。此外，當拍賣房產出現流拍等無法正常處置情形，不具備購房資格的申請執行人等當事人請求以該房抵債的，法院亦不予支持。

大陸「易居研究院智庫中心」研究總監嚴躍進認為，「此類政策，將促進此類法拍房市場的更快降溫，也打擊了藉法拍房來變相炒房的現象」。

嚴躍進表示，此次對於購房資格的審核，明確了界定的時間點，即從認購到最後成交。這樣做，也是為了防範交易中不負責任的現象；同時「變相使法拍房流拍以債務索取的方式過戶房產」的各種鑽政策漏洞的行為也將得以杜絕。

由於法拍房在多數城市不受限購政策的影響，因此受到沒有當地購房資格的購房人的青睞。但此前大陸多個城市已陸續發布政策，將法拍房列入限購範圍。

陸媒「證券日報」先前報導，繼2017年北京法拍房實施「限購」後，2021年初上海法拍房也被列入「限購」範圍。據不完全統計，北京、上海、廣州、深圳、佛山、廈門、南京、三亞等日前已將法拍房納入限購範圍。

此前的中共中央政治局會議未提「房住不炒」引發猜測，但中共中央經濟工作會議迅即重新明確這一主基調，並提出要加強預期引導，探索新的發展模式。由此顯示，中國大陸「房住不炒」定位並未動搖。

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