大陸智能製造高手 德陽論劍

2021年大陸行業職業技能競賽—第四屆智能製造應用技術技能大賽決賽，近日在四川省德陽市拉開帷幕，大陸智能製造領域最頂尖的技能人才同台「切磋」，比拚技藝。

智能製造應用技術技能大賽，是大陸面向智能（台灣稱智慧）製造領域舉辦的級別最高、規模最大、參賽範圍最廣的一類職業技能大賽。

本屆大賽以「新智造．新技能．新夢想」為主題，重點圍繞智能製造本體技術和應用場景，設置裝配鉗工（智能製造單元安裝與調試）、物聯網安裝調試員（智能製造數位技術應用）、模具工（精密模具智能製造系統應用技術）、儀器儀表製造工（儀器儀表與智能傳感應用技術）、電工（智能製造單元生產與管控）等5個賽項，共有25個省（區、市）及機械行業800多名選手參加決賽。此外，在大賽決賽期間，還將舉辦智能製造裝備技術展、技能大師技藝展示、2021高端裝備智能製造關鍵技術暨技能人才培養論壇等活動。

德陽是大陸重大裝備製造業基地，擁有二重、東方電機、東方汽輪機、宏華石油等一批大陸一流、世界知名的重裝製造企業。以此次大賽為契機，德陽將繼續辦好職業教育，進一步加大制度創新、政策供給、投入力度，努力培養更多高素質技術技能人才，能工巧匠。