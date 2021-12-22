上海高端裝備產業 多點開花

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海規劃到2025年，高端裝備產業工業產值計劃突破7000億元人民幣。圖為上海世博文化公園的中式園林「申園」。（新華社）
上海規劃到2025年，高端裝備產業工業產值計劃突破7000億元人民幣。圖為上海世博文化公園的中式園林「申園」。（新華社）

上海市經濟和信息化委員會20日召開新聞發布會詳解新出爐的「上海市高端裝備產業發展十四五規劃」。根據「規劃」，到2025年，上海高端裝備產業工業產值計劃突破7000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，到2025年，上海計劃初步建成具有全球影響力的高端裝備創新增長極與核心技術策源地。除產值上量的目標，還計劃提高產業數字化水平，進一步加深5G、人工智能、工業互聯網、大數據等技術與高端裝備的融合程度，建設逾40家高端裝備市級智能工廠。

上海經信委副主任劉平表示，目前上海市高端裝備產業主要包括「7+X」領域：「7」包括智能製造裝備、航空航天裝備、船舶海工裝備、高端能源裝備等四大優勢裝備產業，以及節能環保裝備、醫療裝備、微電子裝備等三大重點裝備產業；「X」指軌道交通、工程機械等其他基礎裝備領域。2020年上海高端裝備產業實現工業產值達5800億元，占上海全市工業總產值15%以上。

在民用航空領域，上海經信委重大裝備產業處處長吳棟林指出，目前大陸國產飛機形成市場突破。ARJ21國產支線客機已形成規模量產和市場化運行能力，成為市場接受度較高的一款國產飛機；C919國產幹線飛機也將完成取證交付首家用戶。「十四五」期間，上海將加快商用飛機產業發展，推進ARJ21規模化生產及商業化運營、C919穩定量產、CR929研發設計，打造數字化柔性裝配生產線。 　　

上海市人民政府與寧德時代新能源科技股份有限公司今年8月簽署合作框架協議。據上海經信委智能製造推進處處長韓大東透露，寧德時代將在上海臨港新片區打造動力電池模組智能工廠，預計2022年有產出貢獻。

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