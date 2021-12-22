大陸工信部明年6任務 首要工業穩增長

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導

大陸工信部官方帳號「工信微報」指出，大陸全國工業和信息化工作會議20日在北京召開，對明年部署六大重點任務，包括把工業穩增長擺在最重要的位置，強調提振工業經濟，為穩定經濟大盤提供有力支撐，和擴大新能源汽車、綠色智慧家電、綠色建材領域消費等。

大陸工信部會議表示，要統籌推進強鏈補鏈、技術攻關、數位化轉型和綠色低碳發展，加大對中小企業支持，提升訊息通信服務供給能力，築牢經濟「壓艙石」。會議還提到，要做好重大外資項目服務保障。

對於大陸工信部強調，要加快推進基礎和關鍵領域創新突破，21世紀經濟報導引述中國工程院製造業室主任屈賢明稱，領域包括基礎零部件、基礎電子元器件、基礎軟體、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、積體電路等方面的攻關和應用。

報導坦言，今年以來，受錯綜複雜的國內外環境影響，大陸中小企業面臨諸多困難和挑戰，如生產經營成本上升、訂單不足、回款難、用工難、疫情散發、物流和供應鏈不暢等，嚴重影響中小企業正常生產經營。

就提升訊息通信服務供給能力方面，大陸工信部表示，要有序展開5G和千兆光網建設，到2022年底千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力。加大IPv6應用創新和推廣，加快5G在垂直行業的融合應用，並縱深推進APP專項整治。

據大陸工信部數據顯示，截至今年10月，大陸5G基地台達到129.1萬個，終端連接數超過4.7億個，是全球最大規模的5G網路。

北京

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