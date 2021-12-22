廣西布局林業、香料產業 輻射東盟

廣西壯族自治區林業局副局長、新聞發言人李鳳雲20日表示，廣西打造萬億元林業綠色產業，正優化沿海沿邊進口木材加工產業布局，並構建具有區域影響力的香精香料生產出口基地、輻射東盟的香料產業集群。

中新社報導，廣西是中國南方重要的生態屏障，木材及松香、八角、肉桂等特色林產品產量均居大陸全國第一。

中國國家林業和草原局、廣西壯族自治區人民政府今年決定共建現代林業產業示範區，力爭到2025年，廣西林業總產值達1.3萬億元（人民幣，下同）。

李鳳雲介紹，廣西將建設中國—東盟（東協）人工林培育與利用創新高地，鼓勵利用境外各類林木資源，充分利用北部灣國際門戶港、西江內河港口、東興和友誼關陸路口岸以及跨境班列，快速構建境外木材運輸的水運、鐵運及陸運物流通道，並引進一批林產加工龍頭企業落戶，為產業強基補鏈蓄能。

位於廣西口岸的中泰崇左產業園林業循環經濟園區，是廣西林產業走向東盟的先行區。園區已累計引進企業69家，今年全年泛家居產業預計完成產值17.12億元，同比增長35%。

廣西同時在西部陸海新通道樞紐港附近建設進口木材產業園，總投資80億元，打造綠色高端智能家具家裝項目。目前，該園區完成首單非洲進口高端木材和進口鐵杉原木貿易。園區將積極發展同東南亞等木材出口市場的聯繫，拓展優質木材進口貿易渠道。

廣西還推進香料原料林基地建設，打造林產化工產業集群。當前，廣西八角、松香及其深加工產品佔世界貿易量50%以上，香料貿易成為與東盟林產業合作的重點領域。

「中國南方藥都」廣西玉林市年交易中藥材（香料）百萬噸，香料製成品出口越南、泰國、馬來西亞、新加坡等東盟國家。

在「廣西—文萊經濟走廊」框架下，今年9月，廣西—文萊香料加工與貿易全球運營中心、中國—文萊生態八角出口生產示範基地（廣西河池市鳳山縣）等一批香料合作項目達成。