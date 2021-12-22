廈門特區 打造台胞台企登陸首站

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廈門40年來的發展從海島小城變成國際大都市。圖為廈門演武大橋一帶海濱城市風光。（新華社）
廈門40年來的發展從海島小城變成國際大都市。圖為廈門演武大橋一帶海濱城市風光。（新華社）

廈門市21日召開大會慶祝特區建設40周年。中共總書記習近平發來賀電，希望廈門在促進兩岸融合發展，努力率先實現社會主義現代化，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標作出更大的貢獻。

新華社報導，習近平賀電表示，廈門經濟特區的各項事業實現歷史性跨越，為改革開放和社會主義現代化建設作出重要貢獻，在促進祖國統一大業中發揮了獨特作用。這充分證明，黨中央興辦經濟特區的戰略決策完全正確。

在慶祝大會上，廈門公布這40年來，廈門地區生產總值增長862倍，工業增加值增長563倍，財政總收入增長692倍，城市建成區擴大了18倍以上；2020年廈門人均GDP突破2萬美元。昔日的海島小城，發展成為「高素質的創新創業之城」、「高顔值的生態花園之城」和「經濟蓬勃發展、人民安居樂業、對外交流密切的現代化、國際化城市」。 　　

報導稱，在中國首批4個經濟特區中，廈門「因台而設」、「因台而特」，也「因台而興」。率先實現兩岸貨輪直航、廈金「兩門對開」、兩岸「大三通」，持續深化兩岸交流合作綜合配套改革，率先出台並落實大陸首個地方版同等待遇政策「廈門60條」，建設兩岸新興產業和現代服務業合作示範區、兩岸金融中心、對台貿易中心等......40年來，廈門先行先試，全面拓展兩岸交流合作。 　　

如今，有12萬多台胞在廈門長期居住生活，每年有50多項大型兩岸交流活動在廈門舉辦，友達、宸鴻等20多家台灣百大企業在廈門投資興業，台企工業產值約佔廈門規模以上工業總產值1/4，廈門口岸的台灣水果、食品、酒類、圖書、大米等進口量穩居大陸第一。 　　

福建省委常委、廈門市委書記崔永輝在慶祝大會上表示，廈門將持續深化對台經貿合作、持續推動應通盡通、持續落實惠台政策、持續增進情感融合，加快打造台胞台企登陸第一家園的「第一站」。

報導稱，廈門作為中國首個以航運為主題的一帶一路國際綜合物流服務品牌和平台，「絲路海運」從2018年12月至今已有86條命名航線，通達全球29個國家的102個港口，其中涉及廈門港的命名航線就有60多條。廈門力爭到2025年實現GDP突破1萬億元人民幣，建成高質量發展引領示範區。 

廈門 習近平

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