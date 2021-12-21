向蘋果學習 雷軍宣布：小米高階手機對標蘋果

為了幫28日發布的小米12新機預熱，小米集團董事長雷軍21日在微博宣布，小米高階手機正式開始對標蘋果，在產品品質和規格方面「向蘋果學習」。

澎湃新聞報導，雷軍提到，此次對標蘋果的是年度旗艦手機「小米12」，將會設置常規版和Pro版兩款機型，他在微博中介紹：「小米12強調的是滿血的體驗和配置，手感超一流，歡迎小米6釘子戶過來看看；小米12 Pro強調的是極致的配置和體驗。」

他還發表感言，表示小米在這一年裡面臨過很多前所未有的挑戰，進展不少，波折更多，「更重要的是，我們更清晰地看到了我們的不足，看到了亟待解決的各種困難和問題，同時，我們看到了大家的期待，也看到了充滿希望的新的旅程。」

雷軍提到，希望小米做到「快，更穩」，以實現高階手機和智慧電動汽車的業務突破。「這是擺在面前，我們正在努力求解的一道大題。題目很難，但思路清楚了，就一定能找到答案。」

小米官方信息顯示，小米12常規版和Pro版都將採用高通驍龍8 Gen1處理器，螢幕大小則將擁有兩種尺寸，該手機將於12月28日晚上7時半正式發布。

從2020年2月發布小米10開始，小米手機正式進軍高階市場，今年以來，小米發布多款高階旗艦機，繼續在高階市場站位：小米高階旗艦手機小米11Ultra，號稱「安卓之光」；折疊機小米MIX Fold，搭載小米自研首款專業影像晶片澎湃C1。

先前雷軍曾表示，小米已經「初步站穩了高階手機市場」，但從市場表現來看，目前推出的高階手機距離蘋果尚有較大差距。市調機構賽諾數據顯示，今年前8月大陸市場人民幣5,000元（新台幣2.1萬元）以上高階智慧機蘋果市占達67%。

進入9月，蘋果發布了最新的iPhone 13系列，上市當月即帶動蘋果銷量比上月增長32.5%。

今年10月，多家市調機構的數據顯示，蘋果iPhone無論比上月還是與去年相比均出現大幅上漲，在疲軟的手機市場一枝獨秀，時隔多年後重返第一。

同時賽諾報告顯示，10月蘋果iPhone銷量為650萬支，年增155%；小米為280萬支，下滑了25.8%。

根據Canalys數據，第3季小米在全球的市占率為13.5%，排名第三，先前在第2季2中為16.7%，排名第二。

在第3季財報發布後的電話會議中，小米高管曾表示，小米第3季市占率有所下降，主要與iPhone 13表現強勢有關。

同時，小米高管還表示，今年第3季和第4季的小米出貨量均受到半導體短缺的挑戰，但預計明年下半年的供應形勢將得到改善。由於第3季度供應短缺，可能讓小米手機銷量減少1,000萬到2,000萬支。

截至21日港股收盤，小米集團漲4.43%，報收港幣18.4港元(新台幣約65元)，小米股價今年以來跌幅超過40%。