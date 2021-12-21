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CPU、GPU、DPU一體將成數據中心趨勢

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計算和存儲數據的區域，將是未來科技企業角逐的聖地。圖／路透社
計算和存儲數據的區域，將是未來科技企業角逐的聖地。圖／路透社

集微網消息，數據作爲重要的資源和生産要素，已經成爲世界範圍內的共識。而這一切背後的支點——數據中心——計算和存儲數據的區域，必將是未來科技企業角逐的聖地。

數據中心已不再是原來的大型機時代，即處理關鍵的單一任務，也走過了在軟體定義數據中心下，運行多業務時如何優化利用資源的問題，目前數據中心正從縱向延伸走向了橫向擴張，現有的算力便成了瓶頸，英偉達網絡事業部亞太區市場開發高級總監宋慶春表示。

GPU很好的解決了算力瓶頸的問題，但僅是針對於單機的，再面向更為廣泛的數據中心，特別是對於安全和性能隔離時，該如何解決？

英偉達選擇了DPU，「現在在數據中心中CPU、GPU、DPU 3U一體缺一不可，這是數據中心成為計算單元的基礎，也是算力成爲服務的基礎。」宋慶春指出。

DPU即Data Processing Unit，是面向數據中心的基礎架構的處理器。從某種角度而言，DPU的出現很好地釋放了CPU、GPU的資源，在英偉達眼中，它的出現為以數據爲中心的新計算架搆帶來不同的思路。由DPU執行通信框架、存儲框架、安全框架和業務隔離，將CPU、GPU算力資源「解壓」給應用，讓性能得到更優的釋放。宋慶春表示，有了DPU以後，把通信和計算重曡起來，這樣可以通過DPU來加速HPC業務中的通信，讓CPU與GPU執行真正的浮點計算。

他指出，DPU的出現彌補了在數據中心中對於基礎服務加速能力的不足，實現了3U一體的新型數據中心架構，讓數據中心成為新的計算單元，這也是一個必然的架構。

英偉達在GTC 2021上發佈了新一代 InfiniBand 網絡平台Quantum-2。包括 NVIDIA Quantum-2 交換機、ConnectX-7® 網卡、BlueField-3® 數據處理器 DPU（數據處理器）和所有支持這種新架構的軟體。這也是迄今為止最先進的端到端網絡平台。

宋慶春表示，Quantum-2是一個會計算的網絡，真正契合了超級計算和雲原生對網絡的需求。當超級計算機和雲原生超算系統要實現高性能時，所有資源一定需要參與到計算中去。

數據在網絡通信過程中，很多通信模型會制約整個系統性能的發展，用傳統的馮·諾依曼架構的計算模型就會造成網絡壅塞。無論是提升帶寬還是降低延遲都無法解決這一問題，如何繼續提升數據中心的性能成了業界面臨的新挑戰。

數據在哪裡，計算就在那，宋慶春指出。以數據爲中心的新架構即可解決網絡傳輸中的丟包問題和其他瓶頸。新架構可以使通訊延時降低10倍以上，因而網絡計算成為現在以數據爲中心的架構的關鍵技術之一。

憑借每秒 400Gbps 的高吞吐量，NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 將網速提高了一倍，網絡端口數量增加了三倍。它在性能提升3倍的同時，還將對數據中心網絡所需的交換機數量減少了6倍，於此同時，數據中心的能耗和空間各減少了 7%。

NVIDIA Quantum-2 平台實現了多租戶之間的性能隔離，這使得一個租戶的行為不會干擾到其它租戶，同時通過利用先進的基於遙測且支持雲原生的壅塞控制機制，確保了可靠的數據吞吐量，並且不受用戶或應用需求高峰的影響。 

NVIDIA Quantum-2 SHARPv3 網絡計算技術可爲 AI 應用提供超出上一代産品32倍的加速引擎數量，借助 NVIDIA UFM® Cyber-AI 平台，將為數據中心提供先進的 InfiniBand 網絡管理功能，包括預測性維護等。

NVIDIA Quantum-2 平台中集成了納秒級精度的計時系統可以同步分佈式應用，如在數據庫處理中，有助於減少等待及空閒時間。這一新功能，其使得雲數據中心成爲電信網絡的一部分，可以托管軟件定義的 5G 無線服務。

對比傳統超算平台，宋慶春介紹道，Quantum-2可以讓網絡直接參與到計算中，在Quantum-2平台中，通過先進的網絡計算技術、動態路由、壅塞控制技術實現了業務的性能隔離，當在運行多個業務時，每個業務都能發揮到最好的性能，把超算上雲時的性能發揮到最優，能夠保持Bare-metal的性能。甚至可以通過Quantum-2 InfiniBand DPU 實現計算和通信的重曡，通過計算和通信的重曡又提供另外一個新的優化思路，就是把計算放在了CPU、GPU上，把通信框架放在DPU上，這時候對某些業務來看甚至可以達到比Bare-metal更好的性能，就像做快速傅立葉變換，3D FFT這樣一個業務來講，它就可以達到比Bare-metal還要更好的性能。所以，如果要是推雲原生的技術平台，Quantum-2是一個最佳的網絡平台去支撐雲原生。

對於雲原生的概念，宋慶春表示，從英偉達的角度來看，雲原生也許未來會改名字，但一定會走到相關技術的方向上去，現在的算力已經成為資源，包括政府號召的節能減排、提升性能、降低功耗，所有這些都希望數據中心能以一個最低的功耗，最少的設備來提供最大的性能，這樣在雲原生提升性能的這個方向上肯定是毫無疑問，是對的。

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