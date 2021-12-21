兆易創新何衛籲聚合賦能 打造一體化晶片

日前，第五屆「芯動北京」中關村IC産業論壇以線上雲會議的方式召開，圍繞創「芯」機、育「芯」才等主題進行深入交流，探討當前形勢下中國大陸集成電路産業如何應對挑戰，共繪集成電路産業發展新藍圖。

在本次會議上，IC PARK入園企業兆易創新代理總經理何衛發表了《聚合賦能，兆易創新打造「存-算-感」一體化芯生態》的演講。

作爲國內首屈一指的晶片龍頭企業，兆易創新以存儲晶片（NOR Flash）領域爲起點進行多元化佈侷，逐漸形成了存儲、MCU和傳感器三大業務方向，致力於打造「感存算控連」一體的物聯網晶片平台。

「兆易創新不僅僅是做存儲類晶片的公司，而是一個追隨時代變遷，不斷追求技術進步的一家平台化的『芯』公司」何衛在會上強調，兆易創新致力於將公司打造成具備多樣化晶片技術與産品的平台型公司。

當前，正處於移動互聯網到物聯網的變化中，智能時代下的産業升級蘊含巨大的發展機會。何衛指出，AloT（智慧互聯網）時代帶來的低時延、大容量、萬億級設備互聯；而場景豐富，萬物互聯，智能化催生了巨大的晶片市場，也成了敺動創新的新引擎！

同時，在AloT時代將産生大量的數據。何衛表示，「海量數據推動了晶片算力增長，所以說，大數據是智能時代快速提升的驅動力。」從供給端來看，數據存量增長與計算成本下降推動算力需求增長；需求端方面，智能家居、自動駕駛、智慧城市等業務發展大大提升算力需求。

在智能時代需要具備的基礎能力包括感知能力、存儲能力和控制能力等。目前，兆易創新在這些方面都有佈局相關的芯片，並在多個半導體領域達到行業領先水平。何衛介紹到，兆易創新2005年成立於北京，全球超1300名員工，2016年上海証券交易所成功上市，已發展成爲集存儲器、微控制器、傳感器於一體的領先的半導體解決方案供應商。

目前，兆易創新已成爲全球排名第一的無晶圓廠Flash供應商；在NOR Flash領域，市場佔有率全球第三；中國品牌排名第一的Flash和32位Arm@通用型MCU供應商；中國排名第二的指紋傳感器供應商；現已申請1247項專利，授權730項，並獲得ISO9001，ISO14001認證。

對於兆易創新的産品佈局，何衛介紹到，“兆易創新目前是立足存儲、佈局控制，發展感知。在存儲領域目前有Flash和DRAM業務，Flash優勢主要在於大容量、高性能、高可靠、低功耗和小封裝。在控制領域推出的MCU具有高性能、高可靠；開發簡易、支持多種IDE；系列間兼容等優勢，目前開發了低功耗MCU、車規級MCU和PMIC等多種産品。在感知領域，現有Sensor業務，具備觸控、生物檢測、ToF、指紋識別等技術積累，未來將推出更多的産品來滿足市場的需求。”

值得一提的是，兆易創新的MCU已成爲國內32位通用MCU市場的主流之選，並以累計超過8億顆的出貨數量，超過2萬家客戶數量，31個系列400餘款産品選擇所提供的廣闊應用覆蓋率穩居中國本土首位。

除了晶片産品的不斷推陳出新，企業在智能時代的品牌建設也越來越受兆易創新重視。何衛介紹到，「我們打造了具有存、算、感基礎能力的平台，希望在智能時代能有更多的應用。」目前，兆易創新産品已經落地穿戴、掃讀筆、智能音箱、POS機、筆電、智能鎖、手機、工控、家電、智能樓宇等應用領域。

對於未來技術及産業的發展趨勢，何衛認爲，「存-算-感一體化將是物聯網技術和産業發展的重要趨勢。」

IC PARK入園企業——北京兆易創新科技股份有限公司(股票代碼603986)是全球領先的Fabless晶片供應商，公司成立於2005年4月，總部設於中國北京，在全球多個國家和地區設有分支機搆，營銷網絡遍佈全球，提供優質便捷的本地化支持服務。

兆易創新致力於構建以存儲器、微控制器和傳感器三大業務板塊爲核心敺動力的完整生態，爲工業、汽車、計算、消費電子、物聯網、移動應用以及通信領域的客戶提供完善的産品技術和服務，竝已通過DQS ISO9001及ISO14001等管理體系的認證，與多家世界知名晶圓廠、封裝測試廠建立戰略合作夥伴關係，共同推進半導體領域的技術創新。