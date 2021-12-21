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陸立案調查高收入族群等偷逃稅問題 已追繳稅款逾33億
繼大陸帶貨網紅薇婭因偷逃稅被罰鉅額後，大陸發布今年「審計查出問題整改情況報告」，報告指出，大陸國家稅務總局立案調查汽車銷售、農產品採購、高收入族群個稅繳納等領域發生的偷逃稅款問題，已追繳稅款人民幣7.56億元（約新台幣33.4億元）。
據央視新聞報導，報告還指出，針對大陸金融亂象變異升級的問題，中國人民銀行協同銀保監會、證監會等部門推進規範金融產品網路行銷行為，向14家互聯網平台提出了整改要求。
大陸近期多個網路主播因偷逃稅問題遭重罰。11月22日，大陸網路主播雪梨、林珊珊因偷逃稅款，被追繳稅款、加收滯納金並處罰款分別為人民幣6555.31萬元（約新台幣2.8億元）和2767.25萬元（約新台幣1.2億元）。
而12月20日，大陸官方公布，淘寶一姐薇婭因偷逃稅被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計人民幣13.41億元（約新台幣59.27億元），目前薇婭微博、抖音、淘寶直播等多個平台帳號已被封。
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