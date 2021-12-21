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愛集微發佈美國對華制裁數據解讀專業報告

集微網 / 集微網

近年來，隨著中國大陸科技的發展，5G、AI等高科技領域處於世界領先地位，美國對華制裁也層出不窮。特別是川普執政時期對華制裁力度空前，中興事件、華爲事件敲響警鍾。2021年拜登當選美國總統之後，對中國大陸的科技封鎖依舊沒有鬆懈，對中國大陸多家實體企業不斷進行出口管制和經濟制裁。

為系統呈現美國對華制裁趨勢，幫助中國大陸半導體企業防控合規風險，2021年12月18日，愛集微於第三屆中國大陸半導體投資聯盟年會現場發佈《在不確定時代前行——美國對華制裁數據解讀》和《2018年以來美國涉華制裁彙集》兩份重磅專業報告。

其中，《在不確定時代前行——美國對華制裁數據解讀》對美國近年來對華制裁措施、對象、趨勢等內容作了數據分析，並在此基礎上爲企業提出合規建議。分別從5個方面進行解讀，分別是：美國進行經濟制裁和出口管制的「黑名單」；美國對中國大陸公司和個人制裁情況概述；美國各部門對中國大陸實體的制裁措施；美國各部門執行結搆；美國合規風險的總結與建議。

據該報告，2018年至今，圍繞中美貿易摩擦，美國頒佈了多項制裁措施，2021年，隨著拜登的上任，中美關係迎來一個新的時期，根據近年來的美國各部門的動態，美國政府對中國在半導體、5G、航天航空等高科技領域依舊保持嚴格的封鎖限制，並且對中國大陸需要的關鍵物項或技術進行出口管制，通過一系列「遏制戰略」延緩中國大陸的科技發展。報告指出，美國對華制裁的「黑名單」衆多，主要制裁措施有經濟制裁、出口管制、外交制裁等，制裁對象更加偏向中國大陸在國際領先的尖端領域，如5G、AI等，制裁的理由則常包括涉軍、人權等方面。

《2018年以來美國涉華制裁彙集》則詳細列述了2018 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日，美國財政部、商務部、司法部、國務院、聯邦通訊委員會、國防部、總統行政辦公室、移民局等部門對超過 1000 家實體或個人實施制裁的情況。該報告統計顯示，美國財政部、商務部、司法部、國務院是對華制裁的主要實施部門，前述4部門2018年以來對 725家中國大陸實體和241名個人實施了制裁。

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