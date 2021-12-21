韓國本土開發首款EUV光刻膠 通過三星可靠性測試

集微網消息，韓國光刻膠供應商東進世美肯(Dongjin Semichem)表示，近日通過了三星電子的EUV光刻膠可靠性測試（合格）。這款光刻膠爲雙方合作研發，打破韓國EUV光刻膠完全依賴海外供應商的局面，最快有望明年上半年生產線批量供應。

據ETNews報道，業內人士表示，「東進世美肯在其位於京畿道的華城工廠開發了EUV光刻膠，並在三星電子的華城EUV生產線進行了測試，最終獲得了資格。」並補充道：「兩家公司的合作，使得EUV光刻膠能夠以高技術水平快速開發。」

據了解，雖然KrF和ArF氟化物工藝的光刻膠在韓國已經大量生產，但沒有能夠繪制更精細電路的EUV光刻膠。這是因爲開發非常困難，韓國國內使用的EUV光刻膠大部分是從日本進口的。

2019年日本出台出口限制措施後，東進世美肯開始利用自己的基礎設施，如現有的氟化氬曝光機和比利時半導體研究所（IMEC）的EUV設備，將EUV光刻膠本土化。同時，三星提供了EUV測試環境並且成功提高了光刻膠質量，使其能夠被成功應用。

三星是否會立即在其半導體產線上使用東進世美肯的EUV光刻膠，還有待觀察。通常情況下，測試合格後就會用於大批量生産。因此，有人預測，最早將於明年上半年供應。

雙方拒絕就EUV光刻膠認證是否通過一事向ETNews發表評論。三星有關人士表示：「無法與合作夥伴確認是否通過EUV光刻膠認證」，「正在努力使半導體材料、零部件、設備（來源）多樣化。」