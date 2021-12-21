中國互聯網寒冬壟罩 樂視逆勢宣布調薪

在互聯網業者競相宣布裁員減薪之際，樂視逆勢宣布加薪，樂視21日在微博官方帳號貼出公告，宣布樂視調漲薪資，明年春節後生效。

據陸媒「新浪科技」報導，樂視內部員工透露，這次漲薪將會在2022年春節後開始執行。樂視全員還收到了一封由人資部發出的內部信，稱樂視今年實現經營利潤和現金流雙平衡。

據「上海市信息服務業行業協會」微信公眾號公布的內部信件指出，樂視自2016年底爆發資金危機，已經整整過去5年。這5年間為了降低成本，公司不得已採取數次裁員。2020年初碰到疫情，樂視又不得不全員降薪和停發各種補貼，降薪幅度近10%。而經過幾年的調整，2021年終於迎來令人振奮的曙光。

2021年5月，樂視智能生態重回公眾視野，新品類、新產品陸續上市；2021年11月，電視端運營、移動端運營、廣告商業化等業務均提前達成年度經營目標。在不考慮歷史債務影響的前提下，最新的經營數據實現了經營利潤和現金流的雙平衡，這是過去數年來的第一次，意義非凡。因此，樂視通知員工，在明年春節後，將恢復去年疫情時的全員降薪和補貼。目前雖然沒有雄厚的財力提供市場上最好的薪酬水平，但願意盡最大的努力幫助每位員工成長。

信件指出，儘管公司體量大不如前，但依靠持續燒錢、巨額虧損換來的規模是否具有可持續性、對用戶是否真正負責，是值得商榷的。這幾年他們始終在向另一個目標持續努力：成為一家現金流為正、盈虧平衡且可持續發展的公司。

信件也說，儘管樂視在遭逢過往欠債事件，導致許多員工被貼上負面標籤，但他們都走過來了。展望2022年，樂視有信心能更上一層樓。聚焦產品創新和用戶體驗，不斷推出新的智能產品，給樂迷朋友提供「能買得到的幸福感」。視頻內容方面，繼續以「經典的而非流量的，文藝的而非媚俗的」為標準，與時代同頻共振，為用戶帶來豐富而有價值的視聽內容。

樂視2016年起陷入財務危機，創辦人賈躍亭在2017年7月突然辭去樂視網包括董事長在內的所有職務，並離開中國前往美國。中證監曾兩度發令要求賈躍亭回國處理債務，今年4月，中證監更稱曾於A股上市的樂視網在2007年至2016年連續10年財務造假，對賈躍亭罰款人民幣2.41億元(約新台幣10億元)，賈躍亭終身禁入A股證券市場。