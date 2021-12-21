華為發布「星閃計畫」 主攻智慧駕駛無線化

華為21日在「2021華為智能汽車解決方案生態論壇」上公布了「星閃技術」。據介紹，相較藍芽及WiFi無線連接，該技術具備超低時延、超高可靠、精準同步等優勢，或將重新定義車載無線短距通信。

在電動車的賽道上，「智能駕駛」是當前各科技公司重點布局。隨著智能駕駛崛起，汽車控制器數量增加，導致線束用量和成本上升，碳排放增加。而傳統線束難以滿足靈活部署零組件的要求，導致裝配難度加大，且由於電磁兼容等問題，可能存在線束接插件失效等風險。

因此，產業無線化趨勢浮現。在交互投屏、無鑰匙進入、車外多攝影鏡頭畫面傳輸、無線BMS電池管理系統、音響信號傳輸等場景中，無線傳輸呈現出更大優勢——這也是華為「星閃技術」有望率先落地的場景。

星閃聯盟執行副秘書長孫志勇此前透露，星閃技術在智能網聯汽車領域發展規劃主要分為三步，一是強化基礎創新技術研發；二是結合車載應用的端到端業務需求，進一步增強和擴展應用服務層的標準內容；三是加速產業鏈配套落地工作。

值得注意的是，孫志勇表示，在星閃技術產業化落地方面，「晶片是最重要的關鍵節點」，計劃明年發布「星閃商用芯片」。此外，聯盟還在致力於構建測試認證體系。計劃今年完成測試認證體系制定並發布，明年頒發首個星閃認證證書。2022年上半年，完成星閃配套測試儀表研發，包括綜測儀、協議一致性測試系統等。

星閃聯盟於去年9月正式成立，定位為推動新無線短距通信技術創新和產業生態，承載了智能汽車、智能家居、智能終端和智能製造等場景應用。聯盟會員單位已超過140家，涵蓋晶片、模組、終端、測試儀器儀表等多環節，覆蓋了整個產業鏈的上下游。