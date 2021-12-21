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鴻海進軍「元宇宙」 工業富聯一度漲超1.6%

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
工業富聯開拓算力商機 wifi6出貨已達3000萬套。圖／工業富聯提供
工業富聯開拓算力商機 wifi6出貨已達3000萬套。圖／工業富聯提供

鴻海集團旗下「工業富聯」CEO鄭弘孟21日接受陸媒《上海證券報》專訪表示，工業富聯尋求往元宇宙半導體及新能源汽車領域轉型，其目標是成為一家大數據公司。

鄭弘孟表示，工業富聯謀求往元宇宙、半導體及新能源汽車領域轉型，「這是一場面向星辰大海的征途」。其背後的更深層次邏輯是，上述三大產業本質上是產生、使用大量數據的產業，工業富聯在這些領域積累了豐富的實踐經驗，期望用數據提升高端智造。

鄭弘孟指出，2021年被稱為「元宇宙元年」，而「低時延、高頻寬、高可靠性」的網路生態是達成元宇宙的一大必要條件，5G和Wi-Fi 6是目前市面上達到此一要求的最核心技術，這同時是工業富聯最大的優勢。

他表示，今年工業富聯Wi-Fi 6相關產品出貨量超3,000萬套，5G基站（基地台）及400G交換器相關產品持續保持兩位數增長；在5G專利申請方面，工業富聯的年增率超過70%，且在5G+車聯網、5G+智慧家居、5G+邊緣運算等領域，不斷拓展5G的應用價值。

鄭弘孟表示，算力也將是工業富聯在元宇宙領域的一個重要優勢，CPU和GPU是算力的兩大核心支柱；去年工業富聯在超級電腦解決方案布局上已與合作夥伴研發出第三代超大規模GPU加速器，在技術上有深厚沉澱，預計2025年公司GPU相關產品營收增長將超過10倍；而資料中心可用來檢驗算力水準，工業富聯在這方面的能力也值得期待。

報導指出，在被認為是元宇宙入口的VR/AR設備方面，工業富聯也在積極布局，工業富聯在與元宇宙相關的智慧穿戴終端方面掌握近100件專利，其中VR/AR相關技術占比超過三分之一。

有分析指出，受到進軍元宇宙的訊息激勵，工業富聯在21日盤中股價一度達人民幣12.3元（人民幣下同），漲幅最多1.65%，收盤為12.15元(約新台幣53元)。

半導體 元宇宙

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