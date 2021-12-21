大陸今年近600次調控房市 「穩定」是明年關鍵字

大陸房企曙光即將來臨？陸媒《證券時報》21日指出，大陸房地產市場在2021年官方近600次的密集調控下，「政策底顯現」，未來政策有望朝著「三穩」（穩地價、穩房價、穩預期）持續發展，房企的風險也可能減少。

報導指，今年房企受到「三條紅線」（剔除預收帳款的資產負債率小於70%；淨負債率小於100%；現金短債比大於1）和「集中供地」等政策在年初正式實行，房地產行業迎來了重大的變化，過往行業高槓桿、高周轉、高回報的模式不復見。

隨著大陸調控政策的密集發布，房地產行業銷售也呈現「前高後低」的態勢。據中原地產研究中心統計，11月大陸房地產調控政策次數單月高達56次，房地產調控次數年內累計高達586次。

自「三條紅線」政策實施以來，房企普遍加速了降低有息負債的進程，尤其是龍頭房企。據「海通證券」統計，今年上半年，部分龍頭房企槓桿率有所下降。除綠地控股、首開股份、華發股份、金融街、光明地產、魯商臵業以外，其統計的部分龍頭A股上市公司「三道紅線」全部達標。

除三道紅線外，「集中供地」政策也改變房企拿地節奏，被業內視為2021年房地產最大市場變化之一。中原地產首席分析師張大偉向《證券時報》表示，集中供地改變房企原有的開發節奏。隨著房地產市場的變化而冷熱不均，2022年集中供地政策有望繼續調整。

據中原地產研究中心數據，截至11月，年內大陸熱點的100個城市賣地金額為人民幣4.05兆(約新台幣112兆)，較2020年同期減7.4%；從土地市場數據看，熱度持續降低已經成為了趨勢，特別是2021年下半年來，土地市場持續低迷。

值得注意的是，9月以來，房地產政策開始逐漸「轉暖」成為業內共識。張大偉表示，樓市防止下調過快有望成為未來政策趨勢，「穩定」是明年樓市最確定關鍵詞。「近兩年來，樓市調控越發嚴格。一邊是對熱點城市的新房、二手房的限價令，另一邊是大陸多個城市新房的限跌令，房價大漲會放大金融風險，而房價斷崖式下跌也同樣不是穩定，也會波及金融系統。年末各種調控開始穩定樓市，大陸超過20個城市開購房補貼，都代表了政策見底。」

而在今年房企融資環境持續趨緊的大背景下，不少知名民營房企在下半年出現債務違約現象。

中原地產研究中心統計，進入10月以來，已先後有綠地控股、陽光城、佳兆業、雅居樂、綠城中國、合生創展、新城發展、禹洲集團等多個地產美元債出現大幅下跌。中資地產美元債普遍出現近20%的跌幅。其中，2021年到期的債券受到的衝擊最大，其次是2022年到期債券，2023、2024、2025年到期債券跌幅較為平緩。

張大偉表示，背後核心原因還是房地產調控，特別是三條紅線抑制了房企融資渠道，而銷售收緊又導致企業回款困難，開發貸、按揭貸款雙收緊，使得房企還債能力銳減。

事實上，不少房企也在通過瘦身、融資等方式積極自救，房企風險事件有望減少成為業內共識。今年房產市場銷售情況呈現「前高後低」的走勢。對此，張大偉認為，除了開源節流，保持流動性，安心賺小錢，房地產商更要轉變思路，著眼於打磨產品品質。