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「雙碳」政策激勵 陸新能源企業年增逾60%
陸企業訊息數據庫「天眼查」數據研究院21日推出「2021年度產業洞察報告」（以下簡稱「報告」），其中，在雙碳政策激勵下，清潔能源與新能源汽車有爆發性的增長。
在雙碳政策下，大陸正在抓緊發展清潔能源產業。據報告顯示，2021年大陸企業都在加強光伏（太陽能）、風電等清潔能源領域的探索，推動儲能技術發展，今年新增太陽能相關企業8.9萬餘家，年增71.4%；新增風電相關企業1萬餘家，年增61.5%；新增企業有超過3成註冊資本在人民幣1,000萬（約新台幣4,365萬元）以上。
在上述兩大領域，山東新增數量居全大陸首位，成為風電第一大省。儲能相關企業新增3600家，湖南省新增數量最多，佔大陸21.8%。
報告提到，大陸今年新增新能源汽車相關企業是2020年的2.4倍，相關領域融資總額超800億元(約新台幣3,492億元)。「換電」正成為新能源汽車廠商新的業務增長點，今年相關企業新增3.9萬家；氫燃料電池領域融資總金額約18億元(約新台幣78億元)，年增80%。
此外，2021年上海、浙江和江蘇三地共計獲得融資4800餘次，融資總額高達4,481億元(約新台幣19,563億元)，約佔大陸總量的三成，四大經濟區域排名第一；長三角和珠三角兩大區域的融資數量和融資總額約佔全大陸的50%。京津冀地區企業融資能力較強，平均單筆融資額居全大陸第一。重慶市和四川省共計獲得融資600餘次，融資總額達420億元(約新台幣1,833億元)。
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