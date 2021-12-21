陸稅務：仍有主播逃稅未披露「數額驚人、至少幾個億」

繼大陸網路主播雪梨和林珊珊之後，薇婭也因偷稅漏稅（逃漏稅）被追繳處罰13.41億元（人民幣，下同），約新台幣60億元。人民日報發表評論指，帶貨主播逃稅被罰，法律面前從沒有折扣。大陸觀察者網報導，據大陸稅務部門透露，除薇婭外，仍有部分網路主播偷漏稅未被披露，且已知「數額驚人，至少幾個億」。

12月20日，浙江省杭州市稅務局稽查局查明，網路帶貨主播黃薇（網名薇婭）在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

據報導，從昨晚到今早，「薇婭全網被封」的話題，持續占據熱搜第一。目前，薇婭微博、抖音號、淘寶直播間、快手、小紅書等平台帳號相繼被封。

薇婭昨天道歉稱，錯了就是錯了，願意為錯誤承擔一切後果，對不起。

不過，據報導，大陸稅務部門透露，除薇婭外，仍有部分網路主播偷漏稅未被披露。目前被查只是冰山一角，稅務監管部門對於直播帶貨行業的稅務情況監管仍在進行中。

報導指，大陸稅務部門內部人士告訴貝殼財經記者，雪梨雖為直播帶貨界第一個被披露偷逃稅的主播，但薇婭等頭部主播（指粉絲金主多的主播）也於早前被查，因關聯金額大、影響廣泛，稅務部門派遣專辦組進駐「謙尋」等頭部主播所在公司進行辦理。不僅如此，各方面商討了公布其餘頭部主播的恰當時機，具體處罰也不會在同一天公布。

「如果不公布的話，其他人也會有意見，為什麼只說雪梨，畢竟雪梨也不是最大（頭部）的。」大陸稅務部門內部人士稱，雪梨成為直播帶貨界偷逃稅典型案件後，各方對相關頭部主播的處罰展開討論。

談到逃稅數額，該稅務部門人士表示，執法人員一直在查，除薇婭外，還有部分頭部主播沒有披露，各頭部主播一直在補稅且越查漏洞越大，具體數據無法透露，但已知「數額驚人，至少幾個億」。此次薇婭偷逃稅款超過6億也印證了上述說法。