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港立法會選後 台學者：台灣要與時俱進處理台港關係

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
香港立法會選舉結束後，中華港澳之友協會舉辦「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會議，探討未來台港的互動。記者陳言喬／攝影
香港立法會選舉結束後，中華港澳之友協會舉辦「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會議，探討未來台港的互動。記者陳言喬／攝影

香港立法會選舉後，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山上午在一場座談會上表示，香港未來「清一色」執政後，台灣要「與時俱進」處理台港關係，今後不能再以香港來看香港，要以大陸的粵港澳大灣區來看香港，台港相處未來要愈來愈在意大陸的想法。

由中華港澳之友協會主辦的「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會上午在台北舉行，趙春山在會上表示，香港立法會這次選舉直接反映一國兩制的現實需求─實事求是，是香港從一連串「事件」以來，由大陸進行香港選制修改、從港人治港到愛國者治港。

他說，香港未來行政立法一條鞭，是清一色執政。香港走到今天，問題就在香港的特殊。特殊本來是大陸的資產，現在成了負債。大陸原想以香港一國兩制的特殊性（香港的金融、管理經驗、地理位置）來幫助中國大陸，結果「橋梁變通道」，原有的特殊變成負債，兩制離一國愈來愈遠，香港對國家的認同愈來愈遠。

從中共角度看，香港動亂是美國介入造成，台灣有些政治人物也參與這些「活動」，中共擔心港獨與台獨匯流。香港原本的橋梁角色變成通道，反影響到大陸。

趙春山說，中共強硬處理香港的手法值得台灣借鏡，大陸處理香港絕不會手軟，從國安法和選舉制度來直接控制香港。在經濟部分，大陸也掌控香港的民生，香港必須依賴大陸的民生用水、豬肉等農產品等。

他說，台港關係原來是不錯的，以前兩岸學者常在香港開會，台灣學者到香港來去自如。但現受兩岸關係影響，香港新的立法會選舉後，香港將完全聽大陸行事。台灣今後面對台港問題要「與時俱進」，不能再以香港來看香港問題，要以大陸的粵港澳大灣區觀點來看香港，香港的重要性未來也會被大灣區取代。

趙春山強調，台港關係始終受到兩岸關係影響，最簡單的從申請台胞證就可看的出來。台灣以前試圖想透過港澳條例，對香港能有獨立或平行的政策，將來這種思考方式就不行，未來台港相處要愈來愈在意大陸的想法，若不能打通兩岸關係，台港關係不樂觀。

香港 立法會

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