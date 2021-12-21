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大陸市監總局：加強反壟斷和反不正當競爭立法

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸加強反壟斷、不公平競爭和打擊傳銷。路透
大陸加強反壟斷、不公平競爭和打擊傳銷。路透

大陸宣誓反壟斷力度進一步加強。據大陸國家市場監管總局近日發布的《法治市場監管建設實施綱要（2021-2025年）》指出，要加強反壟斷和反不正當競爭等方面立法，包含重點領域、新興領域尤其是數位經濟領域，堅決懲治損害營商環境的行為。

據中新社報導，綱要指稱，要持續完善市場主體登記管理法律體系，統一市場主體登記管理基礎性制度。加強反壟斷和反不正當競爭、信用監管、價格監管等方面立法，推動形成高效規範、公平競爭的大陸內部統一市場。

就重點監管領域方面，大陸市監總局表示，要加大食品藥品安全、特種設備安全、工業產品質量安全、野生動物保護等關係民眾切身利益的重點領域監管執法力度。加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法，堅決懲治損害營商環境的壟斷和不正當競爭行為。

綱要還強調，要加大打擊傳銷力度，藉助技術手段甄別新形勢下以電商、微商、消費返利等名義展開的新型傳銷行為，依法查處直銷違法違規行為。

大陸市監總局指出，綱要的總體目標是，到2025年，職責明確、依法履職、智能高效的市場監管體系日益健全，市場監管法律制度更加完善，市場監管行政執法更加高效，市場監管法治監督更加強化，市場監管法治保障更加有力，市場監管法治建設推進機制更加順暢，法治市場監管建設各項工作再上新台階，為到2035年基本建成法治國家、法治政府、法治社會貢獻市場監管力量和智慧。

電商 反壟斷

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