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苦吞60億天價罰款 陸直播一姐薇婭「全網被封」

聯合報 / 記者羅印沖/即時報導
大陸直播一姐薇婭「全網被封」。觀察者網
大陸直播一姐薇婭「全網被封」。觀察者網

大陸稅務部門昨天公布，網路主播黃薇（網名薇婭）因偷逃稅被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元（人民幣，下同），約新台幣60億元。隨後，薇婭發文致歉。大陸觀察者網指，查詢發現，目前薇婭微博、抖音、淘寶直播等多個平台帳號已被封。

大陸官方昨天發布消息後，薇婭隨即發出致歉信，表示自己完全接受稅務部門依法做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。她向支持信賴她的用戶致歉，「錯了就是錯了，我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起！」

針對薇婭偷逃稅被處罰一事，中共官媒人民日報發表評論指，薇婭偷逃稅被處罰是一記警鐘，無論名氣再大、人氣再高，一旦偷逃稅就難逃制裁。身為頭部（頭號）主播，更該帶頭守法。享受新業態帶來的制度紅利，就須展現與之匹配的法治素養。自覺依法納稅，法治軌道內的流量變現才有意義，規範發展的新業態才有未來。

在薇婭被罰之前，11月22日，大陸網路主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）也因偷逃稅款，被追繳稅款、加收滯納金並處罰款分別為6555.31萬元和2767.25萬元。兩人多個社群平台帳號陸續被封禁。

大陸紅星新聞報導，薇婭從2016年開始第一場主播銷售，到2018年全年銷售額就有27億元，2019年「雙11」當天銷售額就達到30億元，2020年的「雙11」則是53.2億元。薇婭夫婦還在2017年成立謙尋（杭州）文化傳媒有限公司，旗下有50餘名網路主播並專營行銷。

在淘寶搜索薇婭直播間入口，已無相關結果。觀察者網
在淘寶搜索薇婭直播間入口，已無相關結果。觀察者網

主播 雙11 直播

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