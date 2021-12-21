4代高溫氣冷堆核電廠 併網發電

大陸核電發展迅速，號稱「不會熔毀的反應堆（反應爐）」─球床模組式高溫氣冷堆核電站20日在山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站送電成功，這是全球首個併網發電的第四代高溫氣冷堆核電項目。

大陸中核集團表示，這標誌著中國成為世界少數幾個掌握第四代核能技術的國家之一。

澎湃新聞報導，高溫氣冷堆被譽為「不會熔毀的反應堆」，高溫氣冷堆核電站也被譽為「最安全的核電站」，在任何的事故情況下，反應堆都不會熔化，也不會造成大量放射性釋放，給核能應用帶來一個新的境界。

在固有安全性的基礎上，高溫氣冷堆還具有溫度高、環境適應性強、多模組靈活組合等特點，其溫度參數也覆蓋乙醇提純、鹽化工、石油化工、煤化工、製氫等領域絕大部分熱源需求。

報導稱，中核集團在高溫氣冷堆核電站（核電廠）示範工程投產後，高溫氣冷堆將進一步向「氫、汽、水、熱、電」五大細分目標市場進軍，為「雙碳」目標實現提供高溫氣冷堆綜合解決方案，並穩步推進下一個更大規模的高溫氣冷堆項目。

報導稱，高溫氣冷堆核電站關鍵核心技術完全屬於中國，設備國產化率高達93.4%。

從10MW球床模組式高溫氣冷實驗堆建成，到高溫氣冷堆核電站正式併網發電，中國在高溫氣冷堆這一先進核能技術上邁出了從無到有、從跟跑到併跑、從技術引進到自主創新的一大步。