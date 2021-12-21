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大陸新能源車 進攻歐洲市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸的新能源車發展日新月益，今年，蔚來ES8型汽車正式在挪威開啟用戶交付；德國慕尼黑國際車展期間，長城汽車旗下魏牌插電式混合動力（PHEV）車型摩卡（Coffee 01）全球首發……中國汽車製造商在歐洲市場持續發力，中國產電動車日益受到消費者青睞。

新華社報導，電動汽車在歐洲市場發展潛力巨大。歐盟委員會今年提出應對氣候變化的一攬子計劃提案。根據這個提案，為實現減排目標，2030年註冊燃油車將比2021年減少55%，到2035年將不再有新的燃油車註冊。

數據顯示，在歐盟綠色轉型政策推動下，18個歐洲國家2021年三季度新車銷量中，電動汽車佔比升至13%。

中國車企借助向電動汽車轉型的東風在歐洲市場站上了競爭起跑線。據「日本經濟新聞」報導，中國電動汽車製造商正在全球發起「攻勢」，進軍歐洲並在這片最早形成規模的市場上逐步滲透。

憑藉較高性價比，中國電動車在歐洲市場正迎來快速發展期，受到歐洲業界和消費者的認可和肯定。「日本經濟新聞」說，以中國上汽集團生產的「名爵」純電動車為例，其續航里程長，與歐洲品牌同類型產品相比價格優勢明顯。2021年前11個月，名爵在英國的新車銷量中佔比達到1.9%，超過本田和馬自達；11月單月佔比升至3.6%，直逼日產和福特。

德國「新事實」市場調研公司進行一項市場調查顯示，近一半的受訪德國人對購買中國電動車持開放態度。19%的德國人願意購買中國製造商的電動汽車。在中青年群體中，購買意願更高。

同時，中國品牌車輛的性能和競爭力也在不斷提升，名爵和蔚來目前都獲得了歐洲新車安全評鑒協會的五星級評定。蔚來還帶來了當地暫時沒有的換電技術，並通過雲端升級硬件功能，為歐洲用戶帶來全新的體驗。

麥肯錫的一項研究指出，中國電動車產業具有重要意義，特別是在純電動汽車方面，中國仍保持領先，中國電池產量也遠超歐洲。

電動汽車 日本經濟 德國

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