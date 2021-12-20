陸房企暴雷後首次披露違約金額 總計超過350億

大陸房企新力控股集團暴雷後，20日首次披露境內債逾期金額達人民幣63.94億元（約新台幣282.61億元），並確認10月到期的一筆2.5億美元（約新台幣70.25億元）的債務違約。新力控股集團指出，因安永認為債務逾期導致其核查工作需要額外資源，雙方未能就薪資達成一致，安永辭任會計師，同時，自9月20日起的停牌仍將繼續。

澎湃新聞報導，新力控股集團透露，根據董事會的初步評估，債權人可能會對已逾期、本金總額為人民幣63.94億元的境內貸款採取行動，公司將繼續監控債權人會採取行動的境內貸款本金總額的任何變動。

新力控股集團發布的公告指出，截至公告日，該公司未收到任何債權人強制行動和加速清償債務的通知，包括其他境外融資安排項下的有關債權人涉及的其他境外融資安排。

同時，新力控股集團確認，拖欠償還2021年債券的本金及最後一期利息，該本息於今年10月18日到期應付，公開資料顯示，10月18日，該公司有一筆2.5億美元債券到期。上述逾期已導致該公司2022年1月債券及2022年6月債券發生交叉違約，如果持有人選擇根據債券的條款及條件加速清償，相應債券會立即到期及應付。

正因如此，安永認為執行審核程序將涉及額外資源，雙方未能就審核截至今年12月31日止年度綜合財務報表審核的會計師薪資達成共識，安永便辭任會計師職務。

接替安永的為天職香港會計師事務所有限公司，自12月18日生效，以填補安永辭任後之臨時空缺，並任職直到新力控股集團下屆股東周年大會結束。

新力控股集團表示，目前尚未制定任何具體解決方案，公司已委聘法律顧問及財務顧問，評估公司的資本結構及流動資金，並探討所有可行的補救解決方案，包括但不限於為所有債權人達成最佳解決方案、加快公司項目進展及出售項目，相關評估仍在進行。

一名新力控股集團內部人士表示，公司現在仍在正常運行，也在做復工復產的工作，公司的房地產項目近期取得較好的進展，盡量不影響房屋的交付。