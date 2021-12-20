紫光集團：法院裁定凍結清華控股.健坤集團所持股權

紫光集團破產重整風波仍未平息，紫光集團20日公告，日前向北京一中院提交「資產保全申請書」，北京一中院已於17日作出「民事裁定書」，裁定凍結清華控股持有的公司51%股權，及健坤集團持有的公司49%股權。

澎湃新聞報導，紫光集團表示，為順利穩妥推進公司司法重整程序，管理人於16日向北京一中院提交「資產保全申請書」，請求北京一中院對清華控股和健坤集團所持有的紫光集團全部股權予以保全。

紫光集團第二大股東健坤集團19日發布「致紫光條件全體債權人公開信」，最新提出擬公開出售紫光集團部分資產，加上自有資金，一次性全額清償所有債權人本息，近期已與潛在投資人進行接觸，其中就包括韋爾股份、聞泰科技、國科微等上市公司。

在「致債權人公開信」中，健坤集團再次質疑13日紫光集團管理人公布的重整計畫（草案），認為未能充分保障債權人的利益和股東利益，造成人民幣734.19億的國有資產損失，並建議全體債權人，根據「破產法」的相關規定向北京市第一中級法院提出申請，更換現有紫光集團管理人，由債權人委員會與更換後的新紫光集團管理人、紫光集團現有股東共同組成專項資產出售委員會。

同時，健坤集團向紫光集團全體債權人發出倡議，希望「按照公開、公平、公正的原則，依法合規、高效有序地通過產權交易所公開競價出售紫光集團優質、成熟的股權資產，處置所得不低於人民幣1,300億，加上紫光集團帳面存量人民幣90億現金，一次性全額清償全體債權人的全部債權本金和利息」。

健坤集團還表示，如果出售資產所得加結餘現金，不足以償還全體債權人的全部債權本金和利息，願意履行此前簽署的擔保責任：如果健坤集團的資產不足以履行之前簽署的擔保責任，健坤集團和健坤集團的主要股東趙偉國願意承擔相應的法律責任。

紫光集團管理人16日晚間在官網發出聲明，回應健坤集團的舉報信指出，就健坤集團和趙偉國個人散布不實信息，企圖干擾並影響紫光集團司法重整工作進程，管理人堅決反對，並將採取措施依法追究相關個人和單位法律責任。

紫光集團還表示，過去幾年中，趙偉國操縱紫光集團頻繁透過巨額融資開展境內外併購擴張，導致負債規模過大，加之經營管理不善，於2020年爆發債務危機，現金流枯竭，無力償還境內外巨額到期債務，集團和下屬實體企業面臨資產查封、帳戶凍結、融資枯竭等重大風險，企業經營陷入難以維繫的嚴重困境。

同年11月，清華控股引入專門工作團隊（後轉為清算組），按照「市場化、法治化」原則，依法合規開展債務風險化解工作，並逐步穩住企業基本面。

健坤集團則是在15日發出公開聲明，表示紫光集團的重整方案，將直接造成當期人民幣734.19億（未來價值人民幣數千億元）的國有資產流失。

紫光集團管理人於10日公布重整方案，表示在法院的監督指導下，透過建立遴選機制開展多輪重整投資方案遴選工作，確定智路資產和建廣資產，作為牽頭方組成的聯合體為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資者，依法與戰略投資者推進重整投資協議簽署及重整計畫草案制定等相關工作。