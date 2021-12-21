海南冬交會 交易額較去年增11倍

2021年中國（海南）國際熱帶農產品冬季交易會（下稱冬交會）19日閉幕，線上交易額達12.5778億元（人民幣，下同），相比2020年冬交會線上交易額同比增加了11倍。

中新社報導，海南省農業農村廳副廳長趙咏望表示，2021年冬交會共吸引超15萬人次進館逛展；累計現場交易額13.6741億元，其中線上交易額12.5778億元，線下交易額1.0963億元；簽訂農產品合同訂單8.5077億元；農業投資項目金額7.5149億元，投資額億元以上項目2個。

作為冬交會重點活動的2021年共享農莊大會共簽約33個項目，總金額74.11億元；海南農產品網上交易採購及合作項目簽約儀式暨農產品加工產業招商推介會達成意向訂購金額540.45億元，總訂購量651.64萬噸，刷新海南農產品網上交易紀錄。

本屆冬交會首次設立「現代種業與數字農業館」，面積達1.2萬平方米，匯聚近70家企業參展，同時舉辦熱帶種業振興與合作研討會，眾多專家學者圍繞自貿港背景下的熱帶種業發展政策、種業創新與發展等主題開展研討對話。

今年冬交會期間首次舉辦農商互聯雲上對接會。中外展商、客商依託雲上洽談、線上對接等模式，有效緩解了疫情對農業商貿衝擊的影響。