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寧煤煤製油項目 達設計產能
國家能源集團寧夏煤業公司表示，截至目前，該公司煤製油分公司2022年產出油化品405萬噸，這個全球單套規模最大煤制油項目建成投產以來首次達到設計產能。
中新社報導，寧煤公司煤製油項目於2013年9月28日在寧東能源化工基地開工建設，是世界石油化工及煤製油化工行業一次性投資建設規模最大的化工項目。2016年12月28日，項目A線建成投產並產出合格油品，標誌著國家能源集團繼直接液化百萬噸級煤製油後實現了間接液化百萬噸級煤製油的工業應用。由此，中國成為世界上少數掌握直接、間接兩種工藝大型煤製油技術的國家。
2017年底，400萬噸/年煤間接液化成套技術創新開發及產業化項目兩條線全部投產。2018年，該項目轉入商業化運營。2019年，項目整體負荷達90%，工藝指標合格率達99%以上。2020年，項目開展裝置建成後首次全深度大檢修，消除影響裝置運行的一系列瓶頸問題，一次性實現雙線滿負荷運行，日產、月產連續刷新紀錄。2021年，項目油化品日產量最高達到1.21萬噸，月產量最高達37.2萬噸。
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