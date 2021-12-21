深化對台交流 與金門率先融合

1981年10月15日破土動建的廈門經濟特區，以對台為其最突出的特色。40年來，廈門先行先試，不斷深化兩岸交流合作，推動與金門率先融合發展。

中新社報導，截至今年6月，廈門已累計批准台資項目8645個，合同利用台資193.8億美元，實際利用台資116.7億美元。其中，引進友達光電、宸鴻科技、聯芯集成電路等20多家台灣百大企業，台企工業產值約佔廈門規模以上工業總產值的四分之一。同時，廈門成為大陸最大的對台貿易口岸。

廈門已成為兩岸經貿交流合作的最緊密區域。廈門台商投資企業協會副會長、建霖集團總裁陳岱樺表示，廈門特區建設這40年，改革開放釋放活力，台企在土地、稅收、人才等方面得到很多支持，台商享受了紅利。他對企業的未來充滿信心，「我們將繼續走技術驅動的路線，壯大品牌，吸收更多人才，大家把產業做起來」。

廈門同時也是兩岸直接往來的最便捷通道，截至今年9月，廈金航線出入境旅客累計1979.9萬人次，佔兩岸「小三通」的90%。廈門五通客運碼頭已是大陸首個全程無紙化自動通關的對台客運碼頭，廈金航線成為兩岸往來最便捷、實惠、安全舒適的通道。

廈門推動「廈金生活圈」方面，率先推台灣同胞投資保障條例、「60條」惠台利民新舉措等，便利台胞安居樂業；在全市優質初中和高中開設台生班；設立大陸首個對台研學基地—廈門（集美）閩台研學旅行基地，鼓勵台灣青少年來研學旅行；率先設立涉台基層法庭、台胞權益保障法官工作室和涉台檢察聯絡室，維護台胞台企合法權益......在廈門，台胞台企同等待遇落實落細。

此外，廈金電力聯網電源點220千伏望嶝變電站已封頂，廈金通氣工程的大嶝LNG氣化站已完成主體結構施工，廈金大橋（第三通道）項目優選方案也已獲大陸交通運輸部評審通過。廈門正加速推動與金門基礎設施聯通，開展廈金通橋、通電、通氣工程，探索廈金交通和通信「同城化」。

報導稱，廈門經濟特區，「因台而設、因台而特、因台而興」。福建省委常委、廈門市委書記崔永輝表示，廈門將持續深化對台經貿合作、推動應通盡通、持續落實惠台政策、持續增進情感融合，加快打造台胞台企登陸第一家園的「第一站」。