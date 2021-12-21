慶40周年 廈門40重大項目簽約

廈門經濟特區建設今年滿40周年。19日，40個重大項目在廈門國際會議中心舉行簽約儀式，總投資超過1300億元（人民幣，下同），涵蓋平板顯示、集成電路、計算機與通訊設備、新能源和新材料、科技研發、現代物流、供應鏈、金融服務、文化創意、環保等產業，以慶祝廈門經濟特區建設40周年。

中新社報導，本次簽約項目中，高端製造業項目16個，計劃總投資675億元。現代服務業項目14個，計劃總投資348億元。總部和金融項目10個，計劃總投資298億元。

本次簽約項目顯示，外商投資保持活躍，由中信產業基金和eBAY聯合成立的橙聯股份將推動橙聯跨境電商產業園二期建設，並將「全球倉配管理平台中心總部」落地廈門，荷蘭誇特納斯集團投資設立國際食材集採集配加工中心。

此外，廈門市與中國出口信用保險公司將深入推動國際產能合作、推進外貿高質量創新發展、提升金融服務實體經濟水平、助力對外開放平台建設、支持金磚創新基地等領域深入開展合作；特步集團將在廈門為旗下國際品牌蓋世威設立全球研發基地；德龍集團將以廈門市打造海絲中央法務區為契機，在廈門自貿片區設一帶一路對外投資管理總部。

福建省委常委、廈門市委書記崔永輝、廈門市市長黃文輝、市政協主席魏克良、市人大常委會黨組書記楊國豪等廈門主要官員出席簽約活動。黃文輝在出席時代新型鋰離子電池項目（一期）現場聯合舉辦的集中開工活動中表示，廈門以高站位、寬視野、大格局謀劃發展，不斷加大招商引資力度，引進了一個又一個大項目好項目，為特區經濟高質量發展培育了新的增長點。

據了解，此次在廈開工的時代新型鋰離子電池項目，是2021年落戶廈門的又一個百億量級工業項目。