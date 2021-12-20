胡潤發布年度全球「獨角獸」榜，中國301家排名第二
胡潤百富12月20日在廣州發佈「2021全球獨角獸榜」，其中美國以487家獨角獸企業排名第一，中國以301家排名第二。
獨角獸公司一般指投資界對於10億美元以上估值，且創辦時間相對較短（一般少於10年）、且多數未上市公司的稱謂。
中新社報導，當日發佈的「2021全球獨角獸榜」顯示，全球有1058家獨角獸企業，比去年增加八成（472家），其中美國以487家排名第一，中國以301家排名第二，美國和中國佔全球獨角獸總數的74%。而中國17%（51家）的獨角獸企業總部設在粵港澳大灣區，其中廣州有10家，比去年增加2家，包括服裝跨境電商Shein、小鵬汽車旗下飛行汽車研發公司小鵬匯天等。
今年有673家獨角獸企業新上榜，其中美國347家，中國146家。201家去年的「獨角獸」退出榜單。去年榜單中28%（162家）企業升級或降級，包括上市、估值下降或被併購，其中小鵬汽車是上市以來表現最好的「前獨角獸」，目前市值約3000億元（人民幣，下同），是上市首日近三倍。
報導稱，粵港澳大灣區是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。廣州作為大灣區的核心城市，營商和創業綜合成本在一線城市中最低。胡潤百富負責人表示，胡潤百富公司選擇與廣州市開展「全球獨角獸榜」合作，重要原因在於廣州具有培育「獨角獸」和適合「獨角獸」成長的環境。
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