大陸抗新冠病毒特效藥上市 每劑3萬5千台幣

大陸首個自主研發並證明有效的抗新冠病毒特效藥問世！大陸藥監局近日批准安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）聯合療法特效藥上市。

中通社報導，這款聯合輸液療法特效藥由北京清華大學醫學院教授、全球健康與傳染病研究中心主任張林琦團隊經過600多天研發。

張林琦表示，抗體是人體的天然武器，他們大海撈針篩選出兩個對新冠病毒阻斷力強大的抗體，讓它們協同打出組合拳。張林琦說：「我們是靜脈滴注的方式，把一瓶放到生理鹽水裡面，吊一個袋子一滴注就好了，輸完一瓶再輸另外一瓶，整個過程前後40分鐘。注入體內後馬上起效，可以給身體提供很強的保護作用」。

據臨床試驗數據顯示，該特效藥能够降低高風險新冠門診患者80%的住院率和死亡率，主要作用以治療為主。同時，抗體在人體內可存留9至12個月的時間，對預防感染也有一定作用，是目前全世界範圍內抗新冠病毒特效藥中最好的治療數據。

報導稱，安巴韋單抗注射液及羅米司韋單抗注射液，每劑價格約為8000元人民幣（約3萬5千元台幣），而美國的同類抗體平均每劑價格約為12700元人民幣（約5萬5千元台幣）。