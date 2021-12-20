清朗網路行動 陸最大問答式線上平台「知乎」被整改處罰

大陸「清朗網路」行動進一步擴大，大陸最大的問答式線上社區「知乎」今天被大陸國家互聯網辦宣布依「網路安全法」整改處罰。知乎網負責人表示，將深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。

澎湃新聞報導，近日，大陸國家互聯網資訊辦公室指導北京市互聯網資訊辦公室依法約談知乎網負責人，針對知乎網多次出現法律法規禁止發佈或者傳輸的資訊等問題，依據「中華人民共和國網路安全法」，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。

北京市互聯網資訊辦公室對知乎網違法行為進行行政處罰立案。北京市互聯網資訊辦公室有關負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全網路資訊安全管理制度，不得為違法違規信息提供傳播平台。北京市互聯網資訊辦公室將進一步督促相關網站平台加強內部管理，依法依規開展服務，維護清朗網路空間。

根據「知乎」平台的介紹，知乎內容由兩部分組成：生產內容的回答者和消費內容的使用者。答：主在產生內容的時候是滿足的，發現自己更好。用戶在消費內容的同時解決問題，獲得成長和思考。這是雙向的收穫感。

知乎內容模組主要包括問答、文章、專欄、視頻、直播、想法及圈子，包含豐富的知識、經驗及見解。知乎以自身的「問答平台」為豪。根據調查，就2020年平均移動月活用戶和收入而言，知乎是中國最大的問答式線上社區，也是中國前五大綜合線上內容社區之一。

知乎的體量非常大，潛在的目標用戶非常多，知乎被稱為是最強的內容知識社區，早在2018年，知乎的用戶數就達到了1.4億，其中主要以18-35歲的年輕人為主，平均日活用戶超過3000多萬，人均日訪問時長超過一小時，月累計頁面訪問量達到230億，累計產生提問數2300萬，回答數近1億。

不過也有網友吐槽，想正經學東西，建議還是去找正規的公開課平台學習。想打聽學習經驗或者新的管道，可以在這裡找一找。不過靠譜的答案基本上都是幾年前的。