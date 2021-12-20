快訊

會考5A2+卻立志讀技職成典範 桃園高三生騎車自撞身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清朗網路行動 陸最大問答式線上平台「知乎」被整改處罰

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸最大的問答式線上社區「知乎」遭到處罰。（百度）
大陸最大的問答式線上社區「知乎」遭到處罰。（百度）

大陸「清朗網路」行動進一步擴大，大陸最大的問答式線上社區「知乎」今天被大陸國家互聯網辦宣布依「網路安全法」整改處罰。知乎網負責人表示，將深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。

澎湃新聞報導，近日，大陸國家互聯網資訊辦公室指導北京市互聯網資訊辦公室依法約談知乎網負責人，針對知乎網多次出現法律法規禁止發佈或者傳輸的資訊等問題，依據「中華人民共和國網路安全法」，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。

北京市互聯網資訊辦公室對知乎網違法行為進行行政處罰立案。北京市互聯網資訊辦公室有關負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全網路資訊安全管理制度，不得為違法違規信息提供傳播平台。北京市互聯網資訊辦公室將進一步督促相關網站平台加強內部管理，依法依規開展服務，維護清朗網路空間。

根據「知乎」平台的介紹，知乎內容由兩部分組成：生產內容的回答者和消費內容的使用者。答：主在產生內容的時候是滿足的，發現自己更好。用戶在消費內容的同時解決問題，獲得成長和思考。這是雙向的收穫感。

知乎內容模組主要包括問答、文章、專欄、視頻、直播、想法及圈子，包含豐富的知識、經驗及見解。知乎以自身的「問答平台」為豪。根據調查，就2020年平均移動月活用戶和收入而言，知乎是中國最大的問答式線上社區，也是中國前五大綜合線上內容社區之一。

知乎的體量非常大，潛在的目標用戶非常多，知乎被稱為是最強的內容知識社區，早在2018年，知乎的用戶數就達到了1.4億，其中主要以18-35歲的年輕人為主，平均日活用戶超過3000多萬，人均日訪問時長超過一小時，月累計頁面訪問量達到230億，累計產生提問數2300萬，回答數近1億。

不過也有網友吐槽，想正經學東西，建議還是去找正規的公開課平台學習。想打聽學習經驗或者新的管道，可以在這裡找一找。不過靠譜的答案基本上都是幾年前的。

北京 直播

延伸閱讀

直播一姐遭罰巨款 新華社：薇婭經多次督促仍不徹底整改

王力宏還能重返娱樂圈嗎？網諷合體羅志祥談「戀愛經驗」會大火

王力宏「暫退」還不夠 大陸環球時報：必須涼

大陸「直播一姐」栽了 薇婭偷逃稅被罰「60億」巨款

相關新聞

清朗網路行動 陸最大問答式線上平台「知乎」被整改處罰

大陸「清朗網路」行動進一步擴大，大陸最大的問答式線上社區「知乎」今天被大陸國家互聯網辦宣布依「網路安全法」整改處罰。知乎...

接連被降評級後 恆大股價跳水創歷史新低

中國恆大集團近日接連遭國際信評機構調降部分信評等級至違約，今天開盤後股價一路下挫，最後收在每股港幣1.46元，創歷史新低...

陸學者：挑戰年年有 對大陸明年經濟樂觀、有信心

大陸經濟發展前景如何？大陸學者均抱持樂觀、信心態度，上海社科院學者表示，對明年經濟形勢謹慎樂觀，「中國的挑戰年年有，但我...

大陸資產泡沫爆裂 華爾街反而看好2022年行情

各國為因應新冠疫情，而採取諸多刺激經濟措施，引發市場的投機熱潮，帶動2021年風險資產全面大漲。不過，中國大陸卻反其道而行，官方一再出手戳破資產泡沫。

毛阿敏丈夫、「中植系」掌門人 解直錕猝逝遺百億

中國資本大鱷「中植集團」創辦人解直錕18日因突發心臟病在北京逝世，享年61歲。他從印刷工人做起，一手創建了「中植系」萬億...

毛阿敏富豪夫猝逝／她一見鍾情 「女追男」半年多

中植集團創始人解直錕除了他一手打造的資本帝國被披上一層神祕面紗，外界也幾乎難以得知他的私生活細節，尤其是他與中國著名女歌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。